inter a revenit cu victorie pe ”municipal”. a învins dăeștiul

În etapa a 14-a a Ligii 3, Inter Sibiu a câștigat vineri pe ”Municipal, 3-2 cu Viitorul Dăești.

Sibienilor le-a priit revenirea pe Stadionul ”Municipal”, după o lună de absență. Inter a condus cu 3-0 în minutul 25 al partidei cu Viitorul Dăești, după reușitele lui Veștemean, Bârsan și Mercioiu.

Se părea că sibienii vor face un scor fluviu, însă, până la pauză, vâlcenii au reușit să marcheze și ei. Dăeștiul a relansat meciul în repriza secundă, când a marcat din nou. Inter a tremurat pe final, dar s-a impus cu 3-2 și și-a adăugat în cont trei puncte prețioase, întrerupând o serie pozitivă a vâlcenilor de opt meciuri fără eșec.

Cu 21 de puncte din 14 meciuri, Inter este momentan pe locul 5 în Liga 3 și a reintrat în lupta pentru play-off. Echipa pregătită de Călin Moldovan are 3 victorii consecutive în Liga 3.