Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că există „premise bune” ca proiectul de lege privind pensiile magistraților să primească un aviz mai rapid decât termenul maxim de 30 de zile, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a convocat adunările generale pentru analizarea proiectului.

„Ne propunem ca săptămâna viitoare, dacă vom primi avizul, joi, în ședința de Guvern sau cel mai târziu pe data de 28, să declanșăm procedura de angajare a răspunderii Guvernului pe acest proiect”, a afirmat premierul.

Conform Mediafax, proiectul conține mai multe elemente esențiale. Primul este termenul de intrare în vigoare. Bolojan a explicat că, în urma discuțiilor cu reprezentanții magistraților, a fost acceptată o perioadă de tranziție de 15 ani pentru creșterea treptată a vârstei de pensionare de la 48 la 65 de ani. Astfel, fiecare generație va lucra cu un an în plus pe an până la atingerea vârstei standard.

Al doilea element ține de corectarea unei nedreptăți, potrivit premierului: „Românii percep că vârsta de pensionare de 48-50 de ani și pensia actuală, echivalentă cu ultimul salariu, sunt aspecte care trebuie corectate”. De asemenea, Bolojan a subliniat că pensia în magistratură nu trebuie să depășească 70% din ultimul salariu net.

Un al treilea obiectiv al proiectului este asigurarea sustenabilității economice și a unui sistem de pensii viabil în anii următori.

„Sper ca toți cei implicați să aibă un comportament responsabil, pentru ca procedura să aibă loc în condiții normale”, a concluzionat premierul.