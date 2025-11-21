mediașul a făcut show la tg. jiu. a marcat de cinci ori / video

ACS Mediaș a făcut spectacol la Tg. Jiu, în disputa cu CSM Tg. Jiu, contând pentru etapa a 14-a a Ligii 3.

Medieșenii au deschis scorul încă din minutul 5, după o combinație scurtă la un corner și cu ajutorul unui luft, centrarea pe jos a lui Cocan a ajuns în plasă. În minutul 27, tot în urma unui corner, Astafei a mărit diferența cu o lovitură de cap. În minutul 37, după o combinație frumoasă, Orlandea a intrat ca prin brânză prin defensiva gorjeană și a dus scorul la 3-0. Astfel, echipa lui Cosmin Vâtcă a rezolvat soarta punctelor după prima repriză.

În minutul 47, Cocan scapă singur cu portarul și marchează cu o execuție frumoasă pentru 4-0. Astfei a mai ratat o ocazie uriașă în minutul 58, din 11 metri a tras pe lângă poartă. Tot el putea să marcheze și în minutul 77, când a reluat defectuos, din cădere, peste poarta CSM-ului.

Dominarea categorică a medieșenilor s-a concretizat din nou în minutul 86, când Pajco a punctat cu o lovitură de cap, din plonjon, după centrarea lui Țala. În prelungiri, gorjenii reușiseră golul de onoare, care a fost însă anulat pentru ofsaid. S-a terminat 5-0 pentru echipa lui Cosmin Vâtcă, care a reușit cel mai categoric succes din acest sezon.

”Într-adevăr, la Tg. Jiu au avut posibilitatea de a marca mult mai mulți jucători, datorită echipei prin jocul prestat și prin curajul de care au dat dovada pe fază de construcție de jos de la portar. Mesajul care le transmit în fiecare zi, nu numai la meciuri oficiale este: să facă tot posibilul să joace cel mai bun fotbal pe care îl știu și să-l pună în slujba echipei și bineînțeles cu o atitudine pozitivă. Noi, antrenorii avem cea mai mare încredere în ei și sunt convins că ei simt asta” a declarat la final antrenorul Cosmin Vâtcă pentru pagina oficială a clubului.

Cu 24 de puncte din 14 etape, ACS Mediaș a urcat pe locul 3 în Seria 6, dar sâmbătă poate fi devansată de Minerul Lupeni. În etapa următoare, medieșenii au o deplasare foarte grea, la Petroșani, meciul fiind programat sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 14:00.

ACS Mediaș: Oroian – Maxim, Avram, Stan, Frâncu – Sg. Luca, Hăjmășan, Cocan, Greu – Astafei, Hăjmășan. Au mai jucat: Țala, Pajco.