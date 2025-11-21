medicamente inovatoare pentru epilepsia severă la copii, incluse pe lista gratuităților

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat includerea a două medicamente esențiale pentru tratarea epilepsiei severe la copii pe lista medicamentelor compensate și gratuite: fenfluraminum și cannabidiolum.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței de Guvern de joi, când au fost adăugate în total 41 de molecule noi.

Potrivit ministrului, pentru copiii care se confruntă cu forme rezistente la tratament, fiecare criză reprezintă un risc și o limitare majoră a vieții de zi cu zi. „Fiecare zi fără crize contează enorm. Noile tratamente pot face diferența între zile imposibile și zile normale pentru acești copii și familiile lor”, a subliniat Rogobete pe Facebook.

Fenfluraminum și cannabidiolum sunt destinate copiilor care nu răspund la schemele clasice de tratament și care, până acum, erau nevoiți să caute soluții în străinătate sau în afara capacităților sistemului public. Ministrul a oferit și un exemplu concret: „Un copil care înainte avea numeroase crize zilnice ajunge să aibă doar două pe săptămână. Poate merge din nou la școală, se bucură de timpul petrecut cu colegii și își recapătă treptat viața normală.”

Rogobete a precizat că lista medicamentelor compensate și gratuite va fi actualizată și pe viitor, pentru a aduce terapii moderne în România și a oferi pacienților șanse reale de tratament. „Nu există soluții minune, dar deciziile corecte, luate la momentul potrivit, pot transforma un document administrativ într-o șansă concretă pentru viața pacienților”, a adăugat ministrul.

FOTO : la-pediatru.ro