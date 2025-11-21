militar din sibiu condamnat la 4 ani închisoare după ce a tras pe sfoară un șofer: l-a „făcut” de 10.000 de euro

Un militar din județul Sibiu a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Individul a păcălit un șofer, care fusese implicat într-un accident rutier, că îl va scăpa de dosarul penal și îi va recupera permisul de conducere, contra unor sume de bani. Acesta a obținut de la sibian peste 10.000 euro.

În 11 iulie 2025, un tânăr de 27 de ani a provocat un accident rutier pe DN 7H, în zona podului peste autostradă, de la ieșirea spre localitatea Șura Mică. El a pierdut controlul direcției de deplasare, a intrat în coliziune cu un autoturism condus pe sensul opus, pe care l-a proiectat într-o altă mașină. În urma accidentului, o persoană a avut nevoie de îngrijri medicale. Dat fiind evenimentul, tânărul de 27 de ani a rămas fără permis de conducere, iar oamenii legii au întocmit un dosar penal. (DETALII despre accident, AICI)

Un militar l-a tras pe sfoară

Patru zile mai târziu, tânărul de 27 de ani s-a întâlnit cu un prieten de-ai tatălui său pentru a-i împrumuta acestuia suma de 1.500 lei. Cu acea ocazie, tânărul i-a povestit bărbatului ce tocmai a pățit, respectiv că a provocat un accident rutier, că a rămas fără permis și că are dosar penal.

A doua zi, în 16 iulie, bărbatul respectiv, care este militar (cadru activ), i-a transmis pe WhatsApp, că îl poate ajuta să își rezolve problema. O parte din conversația celor doi este cuprinsă în rechizitoriul publicat pe rejust.ro:

Inculpat: Bună dimineața. Ți-ai rezolvat problema cu accidentul? Am vorbit eu ca să te ajut că voi m-ați ajutat în momentul ăsta greu. Nu s-a pus nicio declarație din partea celor doi implicați în accident. O singură chestie ai de făcut și miercuri la ora 12 te va suna și te vei prezenta la sediul central. Numai repede ca să știu ce să îi spun. Și să îți spun ce ai de făcut tu.

Șofer: Poți vorbi la telefon?

Inculpat: Acum nu, ptr că chestiile astea nu se pot vb la telefon. Scrie aici te rog. Că e ca și rezolvat. Trebuie să procedezi cum îți spun eu.

Potrivit datelor din dosar, militarul l-a lăsat pe bărbat să creadă că a intervenit la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean pentru a-l scăpa de dosarul penal. În aceeași zi, el i-a explicat că trebuie să pună 843 lei într-un plic, să scrie numele lui pe el și numărul mașinii implicate în accident. Apoi i-a arătat să ducă plicul la o benzinărie din apropierea aeroportului. Tânărul a făcut ce i-a transmis inculpatul, lăsând plicul cu bani într-o mașină de taxi în zona aeroportului. Apoi, acesta i-a scris din nou pe WhatsApp: „Așa decurge treaba asta, puține întrebări, răspuns concret, mă înțelegi?”, i-a spus inculpatul.

Câteva ore mai târziu, bărbatul i-a transmis șoferului că dosarul este în lucru, iar în 72 de ore se va rezolva problema. „Singura și unica ta obligație este de a plăti numărul de înregistrare și plus faci o copie după buletinul meu”, i-a scris acesta într-un mesaj. În continuare, i-a spus că el lucrează în poliție, dar acest lucru trebuie să rămână secret. După ce l-a convins că el este polițist, bărbatul i-a transmis că mai are de plătit suma de 2.578 lei pentru a acoperi „chletuielile pentru demersurile pe care le face la solicitarea șefului său”. Din nou, tânărul s-a dus în zona aeroportului cu banii în plic și i-a lăsat într-o mașină. Discuțiile pe acest subiect au continuat și ziua următoare, în 17 iulie, când militarul i-a mai cerut alte sume de bani: 1.896 lei pentru achitarea unui trimbru fiscal.

Inculpat: Vezi că trebuie plătit timbru fiscal și e cu recuperare pe bază de legalitate și e gata totul și rămâne pe luni la ora 12:45 să ajungi la mine și no bineînțeles la șefu’. Timbru este de 1.896 lei din care recuperezi 1.670 lei înapoi.

Șofer: Și unde trebuie să merg?

Inculpat: Spun să trimită în același loc, să îi preia, tot în plic. Și scrie numele și sigilat neapărat.

După câteva ore, inculpatul l-a contactat din nou pe tânăr și i-a cerut suma de 2.087 lei pentru a „șterge evenimentul”. Zis și făcut, tânărul a procedat la fel, ducând banii în plic în zona aeroportului. „Nu se poate înregistra că e pe program, este 49% programul, ca să șteargă unele chestii. Îți explic eu și mai trebuie ca să fie sută la sută încă 2.087 lei cu legalizare de recuperare de 1.890 neapărat ca să îl încheie”, i-a scris individul. Tot în aceeași zi, după alte câteva ore, individul i-a mai cerut suma de 2.345 lei, dar și sumele de 180 și 399 lei, fără a-i da explicații suplimentare. De această dată, întâlnirea a avut loc la o benzinărie de pe strada Ștefan cel Mare, iar individul a venit personal să ia banii.

Și nu s-a încheiat totul aici, căci în 18 iulie, individul i-a mai cerut suma de 3.987 lei pentru a plăti „înregistrarea dosarului”, iar tânărul s-a conformat. Apoi, în 19 iulie, i-a solicitat suma de 4.789 lei „pentru ca șefu’ să dea drumul la ordonanță ca să se termine să fim în legalitate”. În 20 iulie, tânărul a fost contactat din nou de individ și i-a cerut suma de 4.887 lei sub pretextul prelungirii unei ordonanțe. I-a transmis să pună banii într-un plic și să scrie codul „1268” pe el, apoi să vină în fața sediului poliției de pe Revoluției. Ulterior, individul a schimbat locul întâlnirii. În 21 iulie, l-a contactat din nou și i-a solicitat suma de 3.890 lei sub pretextul întocmirii de către procuror a unei cereri de urgență. În aceeași zi, i-a cerut și a obținut și suma de 2.767 lei. Potrivit procurorilor, bărbatul l-a lăsat în permanență pe tânăr să creadă că activitatea se desfășoară sub coordonarea unui procuror. În seara aceleiași zile, i-a mai cerut și a primit o altă sumă de bani: 7.256 lei pentru încheierea dosarului. Apoi, a mai urmat o solicitare de 1.670 lei pentru „procurorul care a intervenit”, potrivit rejust.ro.

După toate aceste plăți, tânărul a început să pună întrebări. În 23 iulie, după un schimb de mesaje, inculpatul i-a transmis că mai este nevoie de suma de 5.763 lei „după calculele procurorului”. Tânărul i-a spus că nu mai are bani, iar individul a încercat să creeze aparența că îl va împrumuta el cu suma de 900 lei, urmând să mai trebuiască să plătească doar 4.863 lei. În 24 iulie i-a mai cerut suma de 7.658 lei, iar în 27 iulie, suma de 2.245 lei.

Într-un final, după ce i-a dat în total suma de 52.086 lei, tânărul a decis să îl denunțe, gândindu-se că este ceva necurat la mijloc.

Condamnat la închisoare

În 19 noiembrie, individul a fost condamnat la 4 ani de închisoare în regim de detenție. El și-a recunoscut fapta. „Admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 24.09.2025 între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Naţională Anticorupţie și inculpatul. În baza art. 291 alin. 1 din Codul penal (CP), raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 1 CP şi art. 480 alin. 4 CPP, condamnă pe inculpatul (…) cetăţean român, starea civilă necăsătorit, stagiul militar efectuat (cadru activ), studii superioare de lungă durată, profesia inginer, ocupația militar, (…) recidivist, la pedeapsa de (…) 4 ani închisoare în regim de detenție”, potrivit rejust.ro.

După perioada de detenție, pe o durată de 4 ani și 6 luni, nu va mai avea voie să ocupe funcții publice.