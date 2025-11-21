Președintele României, Nicușor Dan, a comentat vineri eliberarea din funcție a consilierului Ludovic Orban, comparând situația cu… o telenovelă.
Șeful statului a explicat că, în opinia sa, este perfect normal ca un consilier care nu împărtășește opiniile demnitarului pe care îl consiliază să își încheie colaborarea.
„Oriunde în lume, fie în Portugalia, fie în Slovenia, când un consilier contrazice în mod repetat demnitarul, acesta îl convoacă și îi spune calm: Îmi pare rău, nu mai putem continua. În acel moment, consilierul redactează o demisie și ambele părți anunță despărțirea amiabil. Uneori se mai întâmplă și telenovele”, a declarat Nicușor Dan.
Întrebat dacă ar considera trădare faptul că Ludovic Orban a revenit în PNL, președintele a subliniat că fiecare persoană are libertatea de a alege și că în democrație fiecare partid își stabilește propria strategie.
Marți, Ludovic Orban a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial. Într-o declarație ulterioară, Orban a afirmat că nu are resentimente față de președinte și că nu s-a simțit deloc confortabil în rolul de consilier.
Ultima oră
- Nicușor Dan sarcastic după revocarea lui Orban din funcția de consilier prezidențial: “Se mai întâmplă și telenovele” 11 secunde ago
- Anomalie la Cârța înainte de alegerile pentru noul primar: zeci de persoane și-au făcut mutație la aceeiași adresă 26 de minute ago
- Noi detalii despre criminalul din Sibiu care și-a ucis fratele: inițial nu a recunoscut fapta o oră ago
- Alertă la o policlinică din Sibiu după ce s-a declanșat alarma de incendiu: zeci de pacienți evacuați / UPDATE video, foto o oră ago
- Răsturnare de situație în cazul bătăii din Amnaș: agresorul nu mai stă în arest o oră ago