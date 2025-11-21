noi detalii despre criminalul din sibiu care și-a ucis fratele: inițial nu a recunoscut fapta

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei petrecute în 3 octombrie, într-un apartament din Sibiu. Un bărbat și-a ucis fratele, enervat de faptul că avea crize de epilepsie. Individul nu a recunoscut inițial fapta.
Procurorii spun că bărbatul care și-a ucis fratele care suferea de epilepsie era deseori violent cu acesta. Chiar dacă individul este cel care a sunat la 112 anunțând că fratele lui este decedat, inițial a negat că l-ar fi omorât. Abia pe parcursul cercetărilor a recunoscut totul.
„În data de 03.10.2025, în timp ce se aflau la domiciliul comun, autorul, o persoană în vârstă de 45 de ani, profitând de imposibilitatea de apărare a fratelui său, în vârstă de 52 de ani, care suferea o criză de epilepsie si se afla în convulsii, l-a sugrumat cu mâinile în zona gâtului, blocându-i cu mâna și căile orale, cauzându-i leziuni traumatice ce au avut un rol determinant în survenirea decesului. Victima a suferit și alte leziuni în zona capului și membrelor, produse prin lovire cu corpuri dure, compresiune și zgâriere. S-a reținut că autorul era deseori violent fizic atât cu victima, cât și cu celălalt frate al său, cei trei locuind împreună, iar fapta a fost săvârșită pe fondul nervilor, victima având în ziua decesului trei crize convulsive. Autorul a anunțat fapta la 112, negând inițial săvârșirea acesteia, dar recunoscând-o pe parcursul cercetărilor”, informează Dan Octavian Simion, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
Prin ordonanţa procurorului din data de 04.10.2025 s-a dispus reținerea autorului pentru 24 de ore. În data de 05.10.2025 a fost înaintată Tribunalului Sibiu propunerea de arestare preventivă a autorului, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu dispunând arestarea acestuia pe o durată de 30 de zile. În urmă cu câteva zile, el a fost trimis în judecată. (DETALII AICI)
Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale şi arestarea preventivă sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, activităţi care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Ultima oră
- Nicușor Dan sarcastic după revocarea lui Orban din funcția de consilier prezidențial: “Se mai întâmplă și telenovele” 9 minute ago
- Anomalie la Cârța înainte de alegerile pentru noul primar: zeci de persoane și-au făcut mutație la aceeiași adresă 35 de minute ago
- Noi detalii despre criminalul din Sibiu care și-a ucis fratele: inițial nu a recunoscut fapta o oră ago
- Alertă la o policlinică din Sibiu după ce s-a declanșat alarma de incendiu: zeci de pacienți evacuați / UPDATE video, foto o oră ago
- Răsturnare de situație în cazul bătăii din Amnaș: agresorul nu mai stă în arest o oră ago