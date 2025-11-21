noi detalii despre criminalul din sibiu care și-a ucis fratele: inițial nu a recunoscut fapta

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei petrecute în 3 octombrie, într-un apartament din Sibiu. Un bărbat și-a ucis fratele, enervat de faptul că avea crize de epilepsie. Individul nu a recunoscut inițial fapta.

Procurorii spun că bărbatul care și-a ucis fratele care suferea de epilepsie era deseori violent cu acesta. Chiar dacă individul este cel care a sunat la 112 anunțând că fratele lui este decedat, inițial a negat că l-ar fi omorât. Abia pe parcursul cercetărilor a recunoscut totul.

„În data de 03.10.2025, în timp ce se aflau la domiciliul comun, autorul, o persoană în vârstă de 45 de ani, profitând de imposibilitatea de apărare a fratelui său, în vârstă de 52 de ani, care suferea o criză de epilepsie si se afla în convulsii, l-a sugrumat cu mâinile în zona gâtului, blocându-i cu mâna și căile orale, cauzându-i leziuni traumatice ce au avut un rol determinant în survenirea decesului. Victima a suferit și alte leziuni în zona capului și membrelor, produse prin lovire cu corpuri dure, compresiune și zgâriere. S-a reținut că autorul era deseori violent fizic atât cu victima, cât și cu celălalt frate al său, cei trei locuind împreună, iar fapta a fost săvârșită pe fondul nervilor, victima având în ziua decesului trei crize convulsive. Autorul a anunțat fapta la 112, negând inițial săvârșirea acesteia, dar recunoscând-o pe parcursul cercetărilor”, informează Dan Octavian Simion, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Prin ordonanţa procurorului din data de 04.10.2025 s-a dispus reținerea autorului pentru 24 de ore. În data de 05.10.2025 a fost înaintată Tribunalului Sibiu propunerea de arestare preventivă a autorului, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu dispunând arestarea acestuia pe o durată de 30 de zile. În urmă cu câteva zile, el a fost trimis în judecată. (DETALII AICI)

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale şi arestarea preventivă sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, activităţi care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.