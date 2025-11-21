păltiniș deschide sezonul de schi cu zăpadă conservată într-un depozit: este prima stațiune din țară care reușește asta / video foto

Păltiniș Arena deschide oficial sezonul de schi pe 29 noiembrie 2025, iar stațiunea marchează o premieră națională: este primul domeniu schiabil din România care a reușit să păstreze zăpada peste vară într-un depozit special, pentru a o folosi la începutul noului sezon.

Sistemul, folosit în țări cu tradiție în sporturile de iarnă, permite deschiderea pârtiilor chiar și în lipsa ninsorilor naturale.

La finalul iernii trecute, administratorii Păltiniș Arena au strâns zăpada rămasă, au compactat-o și au depozitat-o sub straturi groase de folii izolante, special concepute pentru a o proteja de temperaturile ridicate din timpul verii.

Zăpada a rezistat în proporție mare, iar vineri, depozitul a fost dezvelit, zăpada de sub copertină prezentându-se în condiții excelente. ”În zilele care urmează, masa de zăpadă va fi întinsă pe pârtia D, care se va deschide oficial pe 29 noiembrie”, spun cei de la Păltiniș Arena.

Datorită acestui sistem, Păltiniș Arena devine prima stațiune din România capabilă să își deschidă pârtiile chiar și dacă în noiembrie nu ninge deloc.

„Suntem pregătiți chiar dacă vremea nu ține cu noi. Avem suficientă zăpadă din depozit pentru amenajarea pârtiei”, a declarat administratorul Andy Fazekas.

Procesul a durat aproximativ o săptămână și a presupus printre altele, strângerea și tasarea zăpezii la finalul iernii și acoperirea cu folii izolante speciale, în mai multe straturi. Totodată, procesul a presupus și conservarea într-o zonă ferită de razele directe ale soarelui.

Chiar dacă s-a pierdut 35–40% din masa inițială, în depozit au rămas aproximativ 10.800 metri cubi de zăpadă, adică peste 4.000 de tone

Investiție de aproximativ 150.000 de euro

Întregul proiect a depășit 150.000 de euro, iar o mare parte din bani — aproximativ 100.000 de euro — a fost folosită pentru foliile de acoperire. Administratorii spune că această investiție nu va duce la scumpirea biletelor pentru turiști.

„Încercăm să ținem tarifele cât mai mici. Le ajustăm doar cu rata inflației. Investiția o recuperăm în câțiva ani, nu dintr-un singur sezon”, explică Andy Fazekas

Cu o zi înainte de deschiderea oficială, pârtia D va găzdui primul concurs al sezonului, un slalom pe circa 200 de metri, amenajat exclusiv cu zăpada conservată din iarna trecută