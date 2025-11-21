s-a deschis zona de picnic de la târgul de crăciun din sibiu - vizitatorii au prăjit cârnați și au dat verdictul: „e excelent!” / foto video

Zona de picnic, una dintre premierele ediției din acest an a Târgului de Crăciun din Sibiu, a fost inaugurată vineri, la ora 15:00. Câștigătorii concursului organizat pe pagina de facebook a târgului au fost primii care au încins plita uriașă din Piața Mare și au prăjit cârnați.

Zona de picnic, care include o plită de mari dimensiuni, a atras imediat curiozitatea sibienilor. Oamenii s-au arătat încântați de inițiativa organizatorilor și spun că intenționează să revină pentru a repeta experiența. „Mâine îmi aduc și eu mai multe produse, să le testez și să testez grătarul de afară. Tot niște cârnați de casă de-ai mei. Să văd dacă sunt sau nu sunt buni, așa cum cred eu că i-am făcut. Vă aștept să degustăm împreună grătarul”, a spus Mircea, primul participant care și-a pregătit preparatele pe grill-ul din Piața Mare.

Citește și: Zona de picnic, noutatea Târgului de Crăciun: cum funcționează și ce puteți prăji pe grătarul imens din centrul Sibiului / video

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Și alți câștigători ai concursului online au primit cu entuziasm noutatea. „Mi se pare foarte bună ideea. Acum nu știu câtă lume o să vină cu mâncare de acasă”, a declarat un alt participant.

La fel de încântat este și Sorin, un alt sibian care a inaugurat plita din Piața Mare. „E foarte tare că oamenii pot să vină să pregătească fiecare ce dorește. Pot cumpăra și din târg sau pot să vină cu produse aduse de acasă. E excelent”, a spus Sorin.

Dana a venit împreună cu cei trei copii ai ei pentru a-și revendica premiul. „Este minunat. Mi se pare foarte drăguță inițiativa. Astăzi am venit și am revendicat premiul”, a povestit aceasta.

Organizatorii reamintesc că zona de picnic funcționează pe baza unui regulament menit să asigure buna desfășurare a activității. Spațiul este amenajat ca un food court în aer liber, înconjurat de standuri cu mâncare, unde vizitatorii pot consuma preparatele în liniște. Cei interesați pot prăji alimente aduse de acasă sau cumpărate de la căsuțele din târg. (DETALII AICI)

Zona de picnic se află lângă Christma Chalet și funcționează de luni până vineri, între orele 14:00 -18.00.