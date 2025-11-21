s-a schimbat prognoza meteo: iarna începe blând în românia, dar frigul lovește de crăciun

Românii vor avea parte de un debut de iarnă blând, cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Abia pe parcursul lunii decembrie se va instala treptat un regim termic apropiat de cel specific sărbătorilor de iarnă, în timp ce precipitațiile vor apărea în mod diferit de la o regiune la alta.

Conform Mediafax, pentru intervalul 24 noiembrie – 1 decembrie, meteorologii estimează temperaturi peste media climatologică în toate regiunile, cu un plus mai accentuat în sud-estul țării. În același timp, ploile vor fi mai frecvente decât de obicei în vest și sud-vest, iar în restul țării nivelul precipitațiilor se va situa în jurul limitelor normale.

În săptămâna 1-8 decembrie, tendința se menține: valorile termice vor rămâne ușor peste standardele perioadei în cea mai mare parte a României. Doar la nivelul precipitațiilor apar diferențe – sudul țării va avea un regim apropiat de normal, însă vestul și nord-vestul vor înregistra un deficit, semn al unei perioade mai uscate.

Pentru 8-15 decembrie, prognoza arată o stabilizare a temperaturilor în jurul valorilor tipice începutului de iarnă. Cantitățile de precipitații scad însă în nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni se vor încadra în limite obișnuite.

Ultima săptămână din prognoza extinsă, 15-22 decembrie, nu aduce schimbări semnificative: mediile termice rămân în linie cu normalele perioadei, iar regimul pluviometric se menține la un nivel apropiat de cel obișnuit pentru mijlocul lunii decembrie.

Potrivit ANM, evoluția vremii sugerează o tranziție lentă către iarnă, cu un debut mai cald urmat de o acomodare treptată la temperaturile de sezon.