șapte ani fără emil mureșan: creațiile sale revin în prim-plan la mediaș

Primăria Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, îi invită pe locuitorii orașului ca luni, 24 noiembrie 2025, în intervalul orar 11-17, să viziteze gratuit expoziția „Natură și Fantezie” a artistului Emil Mureșan, găzduită la Turnul Pietrarilor de pe strada Johannes Honterus.

Emil Mureșan a fost un artist plastic medieșean de excepție, cunoscut pentru lucrările sale inedite realizate din materiale naturale precum rădăcini de copac, pietre de râu și, în mod remarcabil, pânze de păianjen, creații care i-au adus recunoaștere națională și internațională și i-au asigurat includerea în Cartea Recordurilor. Prin ingeniozitatea și sensibilitatea sa artistică, a transformat elemente ale naturii în veritabile opere de artă, devenind un reper cultural al Mediașului.

Anul acesta se împlinesc șapte ani de la trecerea în neființă a artistului, însă moștenirea sa rămâne vie. Lucrările sale continuă să uimească prin delicatețea și originalitatea lor și să inspire atât artiști contemporani, cât și publicul larg iubitor de artă.

FOTO emilmureșan.ro