Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu informează cetățenii că laboratorul pentru examenul trichineloscopic, situat pe Calea Șurii Mari, nr. 21, este deschis zilnic între orele 8.00 și 15.30.

În perioada 24 noiembrie – 23 decembrie 2025, va asigura permanență și în zilele de sâmbătă și duminică, precum și pe 1 Decembrie, pentru ca porcii sacrificați în gospodării să poată fi verificați înainte de consum.

În 2025, numărul focarelor de Pestă Porcină Africană a scăzut față de anii anteriori, însă autoritățile reamintesc populației că prevenirea bolii rămâne obligatorie pe întreg teritoriul județului Sibiu. În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, tradiția sacrificării porcului pentru consumul familial necesită atenție sporită asupra sănătății animalelor și a cărnii rezultate.

Proprietarii de porcine au mai multe obligații pentru prevenirea bolilor: solicitarea urgentă a medicului veterinar în cazul apariției simptomelor precum abatere, lipsa poftei de mâncare, decubit prelungit, pete roșii sau vișinii pe piele, vărsături sau diaree cu sânge.

De asemenea, după sacrificare, orice modificare la organe: splină mărită, ficat cu puncte hemoragice, lichid în cavitățile corpului, trebuie raportată imediat medicului veterinar.

În lipsa acestor modificări, proprietarul trebuie să solicite examinarea cărnii pentru trichineloză, o boală parazitară transmisibilă de la animale la om, cauzată de Trichinella spiralis. Principalii vectori ai parazitului sunt șobolanii, șoarecii, animalele domestice și cele sălbatice, precum și porcii sau alte specii infectate. Boala la om se manifestă prin febră, tulburări digestive și dureri musculare.

Examenul trichineloscopic se realizează de medicii veterinari de liberă practică în localitățile județului, conform programului afișat la sediul cabinetelor, și la laboratorul DSVSA Sibiu, unde probele trebuie să fie prelevate din mușchii pilieri diafragmatici și însoțite de crotalia auriculară.

Carnea de la porcii sacrificați acasă poate fi consumată doar în gospodăria de origine, fiind interzisă comercializarea acesteia.

Populația este sfătuită să cumpere carne și produse din unități autorizate sanitar-veterinar, evitând comerțul stradal sau sursele neautorizate. În caz de situații speciale, DSVSA Sibiu poate fi contactată permanent pentru consiliere și intervenție la telefon 0269 223 069, fax 0269 223 753 sau e-mail office-sibiu@ansvsa.ro