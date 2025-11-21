schimbare majoră la impozitele auto: minus 20 la sută la mașinile noi, plus 20 de procente la cele vechi

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că pachetul fiscal prevede o măsură de stimulare a mașinilor noi și de descurajare a celor vechi, printr-un sistem de taxare a poluării.

Astfel, autoturismele noi beneficiază de un discount de circa 20% la impozit, în timp ce vehiculele foarte vechi vor fi penalizate cu până la 20%.

Conform Mediafax, Curtea Constituțională urmează să se pronunțe pe acest pachet pe 10 decembrie. Bolojan a menționat că pleacă de la premisa că legea va fi considerată constituțională, după ce articolele respinse de instanță au fost eliminate.

Prim-ministrul a precizat că respectarea acestui mecanism de taxare a poluării este necesară pentru depunerea cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, bani pe care România ar urma să îi încaseze până la sfârșitul lunii februarie.

Bolojan a subliniat că pachetul fiscal va sta la baza bugetului pentru anul viitor și că accesarea grantului este esențială pentru susținerea investițiilor planificate în 2026.

Totodată, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul referitor la testarea angajaților ANAF cu pantograful. Parlamentul a eliminat aceste prevederi fără a modifica restul legislației.

http://gandul.ro/FOTO gandul.ro/