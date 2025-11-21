tenderflame: șemineul cu cea mai sigură flacără ambientală - ecologic și portabil

Vrei atmosfera caldă a unui șemineu, dar fără fum, fără miros și fără coș de fum? Brandul norvegian TenderFlame aduce flacăra reală în orice locuință – apartament, casă sau terasă – printr-o tehnologie unică și extrem de sigură.

Combustibilul dedicat TenderFuel arde exclusiv în contact cu fitilul din oțel patentat, ceea ce oferă o serie de avantaje importante:

zero fum, zero funingine, zero miros ;

; siguranță ridicată la utilizare zilnică;

ridicată la utilizare zilnică; nu se aprinde accidental, poate fi reumplut chiar și în timpul arderii;

fitil cu garanție pe viață ;

; instalare fără coș de fum și fără lucrări complicate;

și fără lucrări complicate; design scandinav elegant, ideal pentru decoruri moderne și minimaliste.

TenderFlame poate deveni cu ușurință punctul central al livingului, dormitorului sau terasei acoperite. Este potrivit pentru locuințe urbane, case moderne sau spații comerciale care au nevoie de o sursă de lumină ambientală sigură și rafinată.

Reprezintă o alternativă ecologică la bioetanol, fiind complet netoxic și ușor de utilizat. Oferă o atmosferă plăcută pentru seri relaxante, întâlniri speciale sau momente de liniște, fiind în același timp sigur pentru familii cu copii și animale de companie datorită fitilului brevetat din oțel inoxidabil.

Recomandările noastre pentru casa ta

TenderFlame RIFF 180 BLACK – șemineu de perete

Elegant, modern și fără coș de fum.

👉 https://www.verdon.ro/bio-seminee/semineu-perete-tenderflame-riff-180-black.html

Pachet Cadou Lumanare ambientala TenderFlame LILLY 10 BLACK GLASS + TenderFuel 500 ml

Pachetul conține:

• 1 x Lumânare ambientală TenderFlame LILLY 10 BLACK GLASS

• 1 x Sticlă TenderFuel 500 ml.

Aceast pachet este ideal pentru a fi dăruit unei persoane pasionate de iluminat ambiental.

👉 https://www.verdon.ro/iluminat-ambiental/pachet-lumanare-ambientala-tenderflame-lilly-10-black-glass-tenderfuel-500-ml.html

TenderFlame CLASSIC – inserție pentru șemineu

Transformă orice șemineu decorativ într-unul cu flacără adevărată, curată și sigură.

👉 https://www.verdon.ro/iluminat-ambiental/insertie-semineu-tenderflame-classic.html

TenderFuel 1L – combustibil dedicat

Pentru o ardere curată și sigură, se folosește doar combustibilul original.

👉 https://www.verdon.ro/iluminat-ambiental/combustibil-ecologic-tenderfuel-1-litru.html

Reducere de Black November – verdon.ro

Produsele TenderFlame au reduceri speciale de Black November, în perioada 6–28 noiembrie 2025.

Descoperiți brandul Tenderflame și profitați de reduceri

👉https://www.verdon.ro/manufacturer/tenderflame/