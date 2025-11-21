trafic îngreunat pe strada cristianului: o mașină a lovit o țeavă de gaz / video, foto

Un eveniment rutier s-a produs vineri dimineața pe strada Cristianului în apropiere de intersecția cu Calea Poplăcii din Sibiu. Traficul a fost deviat după ce o mașină a lovit un gard și a atins o țeavă de gaz.
UPDATE
Traficul a fost deblocat.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Incidentul s-a produs în jurul orei 10:45 pe strada Cristianului în zona intersecției cu Calea Poplăcii. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat într-un gard, lovind o țeavă de gaz. La fața locului s-au deplasat echipaje medicale, pompieri și polițiști.
Zona a fost restricționată pentru efectuarea cercetărilor și eliminarea potențialelor pericole.
Traficul a fost deviat, iar în zonă se circulă îngreunat.
Ultima oră
- Noi detalii despre criminalul din Sibiu care și-a ucis fratele: inițial nu a recunoscut fapta 11 minute ago
- Alertă la o policlinică din Sibiu după ce s-a declanșat alarma de incendiu: zeci de pacienți evacuați 23 de minute ago
- Răsturnare de situație în cazul bătăii din Amnaș: agresorul nu mai stă în arest 24 de minute ago
- Flagrant la Axente Sever: tânăr de 26 de ani arestat după ce a intrat prin efracție peste fosta concubină 34 de minute ago
- Medicamente inovatoare pentru epilepsia severă la copii, incluse pe lista gratuităților o oră ago