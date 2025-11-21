trafic îngreunat pe strada cristianului: o mașină a lovit o țeavă de gaz / video, foto

Un eveniment rutier s-a produs vineri dimineața pe strada Cristianului în apropiere de intersecția cu Calea Poplăcii din Sibiu. Traficul a fost deviat după ce o mașină a lovit un gard și a atins o țeavă de gaz.

UPDATE

Traficul a fost deblocat.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Incidentul s-a produs în jurul orei 10:45 pe strada Cristianului în zona intersecției cu Calea Poplăcii. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat într-un gard, lovind o țeavă de gaz. La fața locului s-au deplasat echipaje medicale, pompieri și polițiști.

Zona a fost restricționată pentru efectuarea cercetărilor și eliminarea potențialelor pericole.

Traficul a fost deviat, iar în zonă se circulă îngreunat.