a început campania electorală pentru alegerile din cârța: măsuri importante luate de mai

Ministerul Afacerilor Interne a transmis care sunt principalele măsuri luate la nivelul structurilor din județul Sibiu, în contextul începerii campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale pentru primarul localității Cârța din 7 decembrie.

Potrivit cadrului legal, campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe cu 15 zile înainte de data desfășurării alegerilor, respectiv astăzi, 22 noiembrie și se încheie în dimineața zilei de sâmbătă, 6 decembrie, care precede ziua votului.

În aceste două săptămâni, principalele misiuni ale polițiștilor, jandarmilor și pompierilor sibieni vor fi menținerea ordinii publice, cu accent pe localitatea Cârța, unde au loc alegeri, asigurarea măsurilor necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor electorale și verificarea tuturor semnalărilor de posibile incidente electorale.

„La nivelul județului Sibiu au fost luate toate măsurile pentru ca și această campanie electorală să se desfășoare în condiții de siguranță pentru candidați și cetățeni, la fel cum s-a întâmplat și la precedentele campanii. Orice sesizare indiferent de persoanele implicate, va fi tratată de angajații MAI cu profesionalism și echidistanță, prioritatea noastră fiind respectarea legii și aplicarea ei în mod echilibrat și transparent”, informează IPJ Sibiu.

Au drept de vot cetățenii români, care au împlinit vârsta de 18 ani, până în ziua alegerilor, și cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene care au reședința sau domiciliul pe teritoriul țării noastre.

De asemenea, pentru a vota, cetățenii români au nevoie de un act de identitate valabil, precum – Carte Electronică de Identitate, Carte de Identitate Simplă, Carte de Identitate model 1997, Carte de Identitate Provizorie sau Buletin de Identitate. Recomandarea pentru cetățenii care intenționează să voteze este să verifice dacă documentul lor este valabil, iar dacă nu este, să solicite unul nou. O altă precizare importantă este că cetățenii care vor vota cu cartea electronică de identitate nu trebuie să facă dovada domiciliului sau a reședinței.

Potrivit legii, dreptul de vot se exercită numai în comuna în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, cu condiția ca reședința să fi fost stabilită cu mai mult de 6 luni înainte de ziua votului și să fie valabilă la data scrutinului. Cetățenii care și-au stabilit reședința într-o circumscripție electorală cu mai puțin de 6 luni înaintea scrutinului vor putea vota doar acolo unde au domiciliul, nu unde au reședința.

Important este ca cetățenii să cunoască principalele interdicții pentru a preveni comiterea unor contravenții sau infracțiuni electorale. „Experiența tururilor de scrutin anterioare a arătat că în perioada electorală este important să fim responsabili cu informațiile pe care le distribuim. Vă rugăm să evitați răspândirea știrilor neconfirmate sau a informațiilor false și să vă informați doar din surse oficiale și de încredere. Doar astfel putem contribui cu toții la un proces democratic corect și transparent. Tentativele de manipulare prin dezinformare pot fi zădărnicite printr-un efort comun al autorităților și cetățenilor, pe care îi încurajăm să rămână vigilenți și să se informeze din surse oficiale verificate”, informează IPJ Sibiu.