anm: ploi, vânt și ninsori în toată țara în weekend

Meteorologii anunță un weekend ploios în toată țara. Vântul va sufla cu putere, iar în unele zone va ninge. Temperaturile vor scădea semnificativ.

Informarea meteorologică este valabilă de sâmbătă dimineață până luni dimineață. Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, cu acumulări de până la 40 de litri pe metru patrat, ninsori la munte și intensificări ale vântului. Vremea se va răci semnificativ, scrie Mediafax.

De sâmbătă ora 10 până luni, ora 10, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp, și izolat de peste 40 l/mp.

De sâmbătă noaptea (22/23 noiembrie) local în Câmpia de Vest, în Transilvania și în nord-vestul Moldovei vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat depuneri de polei, apoi va ninge slab. La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

Vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h pe parcursul zilei de sâmbătă în regiunile sud-estice, iar noaptea și în nord-vestul și centrul teritoriului. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, duminică și în rest, iar duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a țării.

Meteorologii au emis și un Cod galben de sâmbătă, ora 10, până duminică, ora 10.

În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu vor fi precipitații sub formă de ploaie, ce se va transforma treptat, în special seara și noaptea, în lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.