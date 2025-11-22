bărbat lovit de o mașină între cristian și orlat: e dus la spital inconștient

Un bărbat în vârstă de 52 de ani a fost dus la spital în stare de inconștiență după ce a fost lovit de o mașină pe un drum județean din Sibiu.

Accidentul s-a produs vineri seara între Cristian și Orlat. Pietonul a fost lovit de un autoturism. La fața locului s-au deplasat polițiștii și echipaje medicale. „Din primele verificări efectuate a rezultat că în timp ce conducea un autoturism pe direcția Orlat-Cristian, un tânăr în vârstă de 20 de ani a acroșat un pieton, bărbat de 52 de ani din Cisnădie, care se deplasa pe partea carosabilă a drumului”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, pietonul a suferit vătămări corporale grave și a fost transportat la spital. „Este vorba de un bărbat în vârstă de 52 de ani, care a suferit un grav traumatism la picior. Acesta este transportat la UPU Sibiu, inconștient”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Polițiști efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Traficul este blocat total.