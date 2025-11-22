csc șelimbăr ”ciupește” un punct în deplasare la voluntari

CSC Șelimbăr confirmă forma bună pe care o traversează și a remizat sâmbătă în deplasare, scor 0-0 cu FC Voluntari, una din candidatele la play-off din Liga 2.

Cu șansa a doua în acest meci, în care au înfruntat o candidată la promovare, ”călăreții roșii” s-au apărat cu mare precizie. Voluntari a dominat în special repriza secundă, iar sibienii au reușit un joc excelent în defensivă, acolo unde sufereau în ultimul timp.

Ilfovenii au presat mai mult în partea secundă, dar nu au avut claritate în preajma careului, iar portarul junior Măluțan a dat siguranță.

Spre finalul jocului, în minutul 87, Nemec a ratat o ocazie mare pentru ilfoveni, când a reluat cu capul din 6 metri, pe lângă poarta șelimbăreană.

În prelungiri, un apărător al sibienilor a comis henț undeva în zona liniei laterale a careului mare, centralul a dictat lovitură liberă din afara careului, deși cei de la Voluntari au protestat îndelung, cerând penalty. Reluările tv nu au fost însă unele foarte clare la această fază litigioasă.

S-a terminat 0-0, un rezultat extrem de prețios pentru echipa lui Eugen Beza, care a urcat pe locul 14 în Liga 2, cu 13 puncte din 14 jocuri. Șelimbărenii au patru etape cu rezultate pozitive.

Beza: ”Primul meci în deplasare în care nu luăm gol”

Antrenorul Eugen Beza este mândru de ce a realizat echipa sa în jocul de la Voluntari.

”Chiar dacă e un singur punct, e un rezultat foarte important pentru noi, am întâlnit o echipă foarte bună, croită pentru play-off și promovare. Am bifat și o premieră, e primul meci în care nu luăm gol în deplasare, ceea ce e foarte important pentru noi, ca sistem defensiv. Am tratat meciul pe densitate în apărare, mai mult pe contraatac, față de alte jocuri nu am pus mari probleme pe atac, cred că am fost un pic timorați, nu înțeleg de ce, dar defesniv am fost la înălțime. Am avut un portar foarte inspirat, sistemul defenisv a uncționat foarte bine, când adversarul ne-a presat, sunt foarte mândru de ce am realizat. Interpretăm cu totul altfel jocul, sper că se vede mâna staff-ului, la fotbal contează mult organizarea, disciplina și cum reușești să motivezi jucătorul la antrenamente și meciuri. Suntem încă în zona delicată a clasamentului, avem foame de puncte” a spus Eugen Beza, antrenorul șelimbărenilor.