O mașină s-a făcut scrum, vineri noaptea, pe Centura Municipiului Sibiu. Pompierii nu au reușit să salveze autoturismul. Din fericire, șoferul nu a fost rănit.
Pompierii sibieni au intervenit în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 02:00, pe autostrada A1, la km 252, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un autoturism.
„La fața locului a intervenit o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism care tracta și o remorcă de mici dimensiuni. Autoturismul nu a putut fi salvat, acesta a ars în totalitate. Totuși, pompierii au reușit să salveze remorca”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs ca urmare a unei defecțiuni pe timpul exploatării la toba de eșapament a autoturismului.
Ultima oră
- Veste bună pentru elevii de la CSS Sibiu: se vor antrena pe stadion 56 de minute ago
- Incendiu violent pe autostradă la Sibiu: o mașină a ars ca o torță / foto o oră ago
- Șapte clase de elevi de la „Caragiale” se mută la stadion: s-a stabilit data o oră ago
- Cod galben de vânt și ploi în județul Sibiu. La munte va ninge 3 ore ago
- Temu și Shein lovesc puternic în magazinele chinezești la Sibiu: Galeriile Pacea și Dragonul Roșu, supraviețuiesc datorită chilipirurilor / foto 5 ore ago