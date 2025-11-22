incendiu violent pe autostradă la sibiu: o mașină a ars ca o torță / foto

O mașină s-a făcut scrum, vineri noaptea, pe Centura Municipiului Sibiu. Pompierii nu au reușit să salveze autoturismul. Din fericire, șoferul nu a fost rănit.

Pompierii sibieni au intervenit în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 02:00, pe autostrada A1, la km 252, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un autoturism.

„La fața locului a intervenit o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism care tracta și o remorcă de mici dimensiuni. Autoturismul nu a putut fi salvat, acesta a ars în totalitate. Totuși, pompierii au reușit să salveze remorca”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs ca urmare a unei defecțiuni pe timpul exploatării la toba de eșapament a autoturismului.