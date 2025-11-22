lucrări în curtea liceului „constantin noica”: primăria plătește peste 240.000 lei pentru îngroparea unei țevi

Consilierii locali vor avea pe masă, în ședința din 27 noiembrie, un proiect de hotărâre care prevede aprobarea sumelor necesare pentru îngroparea unei țevi de gaz aflate în curtea Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu de pe strada Oștirii.

În curtea Liceului Teoretic „Constantin Noica” din Sibiu, în proximitatea gardului perimetral, se află o țeavă de gaz degradată. Conducerea școlii a cerut municipalității sprijinul pentru efectuarea unor lucrări de îngropare a țevii, atât pentru a reduce riscurile de accidentare, cât și pentru că se are în vedere reabilitarea gardului existent, aflat și el într-o stare de degradare.

„Investițiile în educație, în îmbunătățirea infrastructurii educaționale, reprezintă o permanentă preocupare a autorităților publice locale. Pe lângă numeroase considerente ce contribuie la o educație de calitate, infrastructura unităților de învățământ în care copiii învață are o importanță majoră. De aceea se impune un interes considerabil în crearea unui mediu favorabil desfășurării activităților educative în unitatea de învățământ”, se argumentează în raportul de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre.

În linii mari, lucrările vor presupune: demontarea țevii de oțel din incinta școlii, eliminarea supratraversării conductei aflate în zona sălii de sport, execuția săpăturii la o adâncime de 0,9-1 metru, pozarea țevii din polietilenă îngropate pe un pat de nisip, racordarea țevii la instalația existentă și astuparea săpăturii, respectiv compactarea terenului.

Valoarea totală a investiției (cu TVA) se ridică la 243.057,17 lei, din care C+M (construcții și montaj), 156.360,12 lei cu TVA.