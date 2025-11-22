pietonală... și nu prea. primăria permite accesul mașinilor pe o stradă din centru la 3 luni de la accidentul în care a murit un copil

Consilierii locali vor vota, în ședința de la finalul lunii noiembrie, un proiect de hotărâre pentru reglementarea circulației în Centrul Istoric al Sibiului. Accesul mașinilor va fi permis pe o stradă pietonală, dar doar cu anumite excepții. În prezent, pe respectiva stradă, se circulă de voie, chiar și cu încălcarea legii.

În condițiile semnalizării rutiere actuale, pe strada Alexandru Papiu-Ilarian este permis accesul vehiculelor doar persoanelor care locuiesc pe această stradă sau celor care prestează servicii din poartă în poartă. Părinții preșcolarilor înscriși la creșa nr. 3 de pe strada Arhivelor și persoanele care locuiesc pe strada Timotei Popovici nu au voie în mod legal să ajungă la acestea prin viraj la dreapta de pe strada Tipografilor spre strada Alexandru Papiu-Ilarian. Chiar dacă accesul nu este permis în prezent, nu toată lumea respectă semnalizările rutiere.

Pietonală… și nu prea

După două adrese făcute de Biroul Rutier al Poliției Municipiului Sibiu, cât și după avizul Comisiei de Sistematizare a Circulației din 29 octombrie 2025, se propune o modificare importantă. Mașinile vor avea voie să circule pe strada Papiu Ilarian pentru a ajunge pe strada Timotei Popovici.

„Modificarea propusă permite în continuare deplasarea pietonilor chiar și pe partea carosabilă, asigurând totodată accesul nedescriminatoriu al vehiculelor/autovehiculelor către proprietățile situate pe strada Timotei Popovici, cât și către unitățile de învățământ din proximitatea acesteia, lucru care în acest moment nu este permis în contextul existenței zonei pietonale pe sectorul propus spre modificare. (…) Prin modificarea propusă se permite accesul spre strada Timotei Popovici al conducătorilor auto ce au domiciliul în zonă, inclusiv al celor care duc sau preiau copiii de la Creșa nr. 3 aflată pe strada Arhivelor, al autovehiculelor care asigură transportul de valori la/de la instituțiile public, etc, având în vedere că nu există o altă cale de acces. Pietonii pot folosi toată lățimea părții carosabile, iar jocul copiilor este permis. Conducătorii de vehicule sunt obligați să circule cu o viteză de cel mult 20 km/h, să nu staționeze sau să parcheze vehiculul în afara spațiilor anume destinate și semnalizate ca atare, să nu stânjenească sau să împiedice circulația pietonilor chiar dacă, în acest scop, trebuie să oprească”, se arată în proiectul de hotărâre.

Strada Alexandru Papiu Ilarian va rămâne „zonă pietonală” pe sectorul cuprins între Nicole Bălcescu și Timotei Popovici chiar dacă mașinile (cu excepții) vor putea circula pe acolo. Porțiunea cuprinsă între strada Timotei Popovici și strada Cetății va rămâne „zonă rezidențială”.

Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public din Primăria Sibiu va monta indicatoare în sensul celor prevăzute în hotărâre după ce consilierii locali vor adopta un proiect în acest sens.

Modificarea, la 3 luni după un accident mortal

Nu este un secret că, în prezent, aproape nimeni nu respectă semnificația indicatorului montat pe strada Tipografilor care interzice accesul mașinilor, cu excepția rezidenților și prestatorilor de servicii din poartă în poartă. Zilnic, zeci de conducători auto virează la dreapta cu bună știință și circulă fără scrupule prin zona respectivă. Mai mult, unii dintre ei parchează neregulamentar, lucru „trădat” și de faptul că Poliția Locală a dat primele nouă luni din 2025, aproape 130 de sancțiuni. (DETALII AICI)

Modificarea făcută de primărie – prin permiterea accesului auto a mai multor categorii pe strada Papiu Ilarian, pentru facilitarea accesului legal pe strada Timotei Popovici – vine la 3 luni de la accidentul în care un copil de 3 ani și-a pierdut viața. Micuțul a fost călcat de o mașină, condusă în regim ride-sharing, de un șofer care a pătruns pe strada Timotei Popovici din direcția Tipografilor – Papiu Ilarian. Ora de Sibiu a încercat, în repetate rânduri, făcând solicitări la autoritățile abilitate, să deslușească dacă conducătorul auto de pe autoturismul în regim de Uber avea sau nu voie să intre pe strada Timotei Popovici. Un fragment din articolul de lege lasă în coadă de pește acest aspect, respectiv formularea „dacă prestează servicii publice din poartă în poartă”.

