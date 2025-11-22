șapte clase de elevi de la „caragiale” se mută la stadion: s-a stabilit data

Paisprezece clase de elevi de la Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” vor studia, în următoarele șapte luni, la Stadionul Municipal Sibiu și în containere în incinta Școlii Gimnaziale nr. 25. Consilierii locali vor aproba mutarea în ședința de la finalul lunii noiembrie. A fost stabilită și data de la care copiii vor merge la cursuri în cele două locații.

Școala Gimnazială „Caragiale” a solicitat sprijinul primăriei pentru relocarea a 15 clase în alt spațiu pe perioada implementării proiectului de modernizare a corpului A. Fiindcă în clădirea B tot spațiul este ocupat, atât în program de dimineață, cât și în program de după-amiază, cele 15 clase de elevi nu mai aveau unde să desfășoare orele.

Inițial s-a decis ca elevii să fie mutați în clădirea „Alma Mater”, dar fiindcă părinții s-au opus, planurile s-au schimbat. Astfel, o clasă va fi amenajată în sala de mese din demisolul clădirii B, 7 clase vor fi amenajate în incinta Stadionului Municipal, iar alte 7 clase vor fi amenajate în containere modulare amplasate pe terenul sintetic aparținând Școlii Gimnaziale nr. 25 de pe strada Sibiel. Mutarea ar urma să fie făcută din 2 decembrie pentru o perioadă de 7 luni.

„Unitatea de învățământ precizează faptul că o clasă din 15 va putea funcționa în demisolul clădirii B, în sala de mese, astfel încât este nevoie de spații suplimentare pentru 14 clase, solicitând extinderea temporară a funcționalității unității de învățământ în alte spații, începând cu data de 02.12.2025. (…) Propunem aprobarea relocării a 14 clase de elevi, respectiv 7 clase la Stadionul Municipal și 7 clase în containere modulare amplasate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu (…) pe o perioadă de 7 luni”, se arată în proiectul de hotărâre.

Pe perioada desfășurării cursurilor la stadion, profesorii vor fi responsabili de supravegherea elevilor astfel încât să nu aibă loc incidente în spațiile puse la dispoziție. De altfel, elevii nu vor avea voie să pătrundă în alte zone ale stadionului, decât cele puse la dispoziție. Accesul va fi interzis pe terenul de joc, la vestiare, în stațiile tehnice și la tribune și birouri. Școala va trebui să desemneze o persoană responsabilă cu PSI, care să instruiască elevii cu privire la comportamentul preventiv în caz de incendiu sau alte situații de urgență. Școala va trebui, de altfel, să plătească utilitățile pentru spațiile ocupate. Elevii nu vor avea voie să folosească lifturile neînsoțiți de un cadru didactic.

Consilierii locali vor analiza și vota acest proiect în ședința de la finalul lunii noiembrie.