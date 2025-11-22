șoferul de tir beat care a rămas blocat pe calea ferată la apoldu de jos, reținut / video 

Șoferul care a blocat circulația trenurilor, duminică seara, la Apoldu de Jos, după ce a rămas înțepenit cu TIR-ul pe șine, beat fiind, a fost reținut de oamenii legii. Aceștia l-au ridicat din locuință în baza unui mandat de aducere.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au pus în aplicare, în 22 noiembrie, un mandat de aducere, emis de Judecătoria Săliște pe numele unui bărbat de 64 de ani, din municipiul Mediaș, cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Este vorba despre șoferul care a rămas blocat cu TIR-ul pe calea ferată, duminica trecută, la Apoldu de Jos. (DETALII AICI) „În fapt, la data de 16 noiembrie, în timp ce conducea un ansamblu TIR pe DJ 106 G, dinspre Apoldu de Jos spre Miercurea Sibiului, bărbatul a pierdut controlul direcției de deplasare, a ieșit de pe carosabil și a rămas blocat pe calea ferată care se intersectează cu DJ 106G. Conform buletinului de analiză toxicologică emis în urma recoltării de probe biologice, s-a constatat că bărbatul prezenta o concentrație de peste 2,50 g/l alcool pur în sânge”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În baza probatoriului administrat, la data de 22 noiembrie, polițiștii au aplicat măsura reținerii pentru 24 de ore a șoferului, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea. Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște, în vederea aplicării unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște, urmând ca, la finalizarea anchetei, să fie propuse măsurile legale. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Mediaș și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.