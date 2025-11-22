surprize în superliga sibiu. păltiniș rășinari și acs bradu s-au încurcat pe teren propriu

Etapa a 12-a a Superligii Sibiu a adus suprize notabile, după ce primele două clasate s-au încurcat acasă, în meciuri accesibile.
Alma Sibiu a produs surpriza etapei în Superliga Sibiu, după un rezultat spectaculos, 5-5 în deplasare cu liderul Păltiniș Rășinari. Alma, echipa pregătită de Cristian Cotoară a confirmat astfel rezultatul din etapa trecută, când a câștigat acasă detașat, cu ACS Bradu. În schimb, liderul ACS Păltiniș Rășinari este în mare pierdere de turație, reușind doar un punct în ultimele două etape.
A doua clasată, ACS Bradu nu a reușit să profite de pașii greșiți ai liderului și a remizat acasă, 2-2 cu FC Avrig. Astfel, Bradu rămâne la trei puncte în spatele celor de la Păltiniș Rășinari.
Sâmbătă seara, în derbyul etapei, Voința Sibiu și Interstar Sibiu au remizat, scor 1-1. Cele două echipe rămân astfel pe locuri de play-off.
FC Agnita a spulberat cu 10-1 pe CS Săliște 2012 și pare schimbată în bine odată cu venirea pe bancă a lui Dumitru Solomon. Favorită la titlul județean, Agnita este însă deocamdată în afara pozițiilor de play-off, de care o despart 3 puncte.
FC Tălmaciu s-a impus în deplasare, 4-2 cu Arsenal Sibiu și ia o gură de oxigen în lupta pentru menținerea în Superliga.
