temu și shein lovesc puternic în magazinele chinezești la sibiu: galeriile pacea și dragonul roșu, supraviețuiesc datorită chilipirurilor / foto

De când au apărut Shein și Temu oamenii nu mai fac așa de multe cumpărături la magazinele chinezești din Sibiu. Chiar și așa, Galeriile Pacea de pe Bălcescu și Dragonul Roșu, de la subsolul ”anticului” magazin Dumbrava, rezistă și cu clienți mai puțini. Tricourile la mai puțin de 20 de lei, geci la aproximativ 50 lei sau produsele specifice sărbătorilor de iarnă, sunt pe lista celor mai căutate produse în această perioadă.

Când spunem magazine ieftine cu produse la preț de chilipir, nouă sibienilor ne zboară gândul către ”chinezării”. În Sibiu mai există două astfel de magazine. Galeriile Pacea care funcționează în fosta clădire a cinematografului cu același numei și Dragonul Roșu din magazinul Dumbrava, sunt bine cunoscute.

Am dat o tură pe la acestea ca să vedem dacă mai rezistă în piață și ce le face să fie în continuare atractive pentru sibienii care le trec pragul. Și nu mică ne-a fost surprinderea să constatăm că acestea nu duc lipsă de clienți, chiar dacă numărul lor nu mai este la fel de mare.

Am stat de vorbă angajați și reprezentanți ai celor două magazine, iar aceștia ne-au mărturisit că deși magazinele încă funcționează, situația nu mai este la fel de bună ca înainte de pandemie. Fluxul de clienți a scăzut, iar oamenii intră mai rar decât în perioada în care aceste magazine erau mereu aglomerate.

Shein și Temu le-au furat clienți

Principalul motiv pentru care sibienii vin în număr mai mic în magazinele chinezești, vine chiar din China. Platforme online precum Temu și Shein au devenit extrem de populare și preferate pentru cumpărături. Prețurile sunt cam la fel ca în magazinele fizice, însă diferența o fac reducerile: online apar mult mai des și sunt mult mai atractive. La Pacea, de exemplu, promoțiile sunt mai puține, iar acest lucru îi poate determina pe clienți să aleagă varianta online.

„E o scădere, merge, dar nu e cum era mai înainte de pandemie. Înainte de pandemie a fost foarte bine, acum a scăzut. Nu mai e la fel, nu e aceeași fluctuație de persoane. Poate mulți s-au mutat pe online, cum ar fi Temu sau Shein. Probabil dau comandă mai ușor și prețurile sunt cam la fel. Poate la unele produse au oferte respectivii, noi nu avem”, ne-a spus Iulian, angajat la Galeriile Pacea.

Situația este similară și la Dragonul Roșu, chiar dacă vânzătorii se feresc să vorbească despre acest lucru.

Ce cumpără sibieni: lenjeria se vinde cel mai bine

Cei de la Galeriile Pacea spun că cei mai mulți sibieni care intră în magazin știu deja ce vor să cumpere și merg direct spre rafturile unde știu că îl pot găsi. „În afară de produsele de Crăciun, hainele și lenjeria se caută cel mai bine. Oamenii vin cu o idee anume. Caută instalații sau vin de acasă deja cu ceva în minte”, ne explică Iulian, care lucrează la Pacea.

În această perioadă, articolele de Crăciun sunt cele mai căutate, sezonul fiind în plină desfășurare. În restul anului însă, vânzările cele mai mari sunt la haine, atât îmbrăcăminte, cât și încălțăminte, precum și la instalații.

Un alt aspect pe care lam observat este diversitatea produselor și prețurile foarte accesibile. Rafturile sunt pline cu de toate: de la haine, la rechizite școlare, pahare, farfurii, șervețele, ornamente florale, ceasuri, decorațiuni pentru petreceri și multe altele. Această varietate rămâne unul dintre principalele motive pentru care clienții încă trec pragul acestor magazine.

Clienții vin pentru prețuri: ”E mai ieftin aici. Găsești de toate”

Am stat de vorbă și cu câțiva cumpărători, ca să ne facem o idee de ce au ales să meargă în astfel de magazine. Prețurile mai mici, par să fie principalul motiv.

Ionuț Bădică căuta un cablu pentru telefon. Pentru el, motivele sunt simple și țin de buget. „Am venit să-mi cumpăr un cablu. Știu că aici sunt mai ieftine. Dacă tot sunt din Sibiu, decât să dau 70–80 de lei în Altex, dau 10 lei aici și e mai bine pentru mine.”, a spus acesta.

O altă clientă avea în brațe un ursuleț de pluș în brațe, „Nu prea vin des, doar când sunt în situație de criză. Dar când am nevoie, normal că vin.”, a declarat Claudia Cercășean.

Un alt sibian a venit să se aprovizioneze cu un ambalaj pentru un buchet de trandafiri din satin. „Am cumpărat ieri două role de satin și acum îmi mai trebuie ceva. Cred că aici găsesc. E a doua oară când vin și mi se pare că magazinul are de toate”, spune Florin, în timp ce continuă să caute.

Chilipiruri de la 1 leu, geci la 55 de lei și rochii la 100 de lei

Unul dintre motivele pentru care aceste magazine rămân atractive este nivelul foarte scăzut al prețurilor. Te poți îmbrăca complet cu mai puțin de 200 de lei, iar gama de produse este extrem de variată. Prețurile vorbesc de la sine:

Cea mai ieftin produs găsit în magazine este un pix la 1 leu, în timp ce cel mai scump articol descoperit este un Moș Crăciun decorativ de 1,80 metri, care costă 969,99 lei.

Produs Preț minim Preț maxim Tricouri, Bluze, Hanorace 18 lei – Geacă de iarnă damă 55 lei 245 lei Papuci 65 lei 150 lei Rochii – 100 lei Ceasuri de mână (Pacea) 25 lei 98 lei Jocuri de societate (șah, remi, domino) 7,99 lei 109,99 lei

Decorezi Bradul de Crăciun cu mai puțin de 50 de lei

Pentru cei care vor să își pregătească bradul din timp, magazinele oferă decorațiuni foarte accesibile ca preț. Cu mai puțin de 50 de lei poți cumpăra absolut tot ce ai nevoie pentru a-l împodobi complet.

Prețurile sunt prezentate în tabelul de mai jos: