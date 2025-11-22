un sibian renunță la un teren primit gratuit în cartierul tineretului: nu reușește să își construiască o casă pe el

Un sibian care a primit un teren gratuit în cartierul Tineretului, pentru a-și construi o locuință pe el, a decis să renunțe la dreptul de folosință asupra acestuia. Bărbatul a precizat că se află în imposibilitatea realizării construcției.

Primăria municipiului Sibiu acordă, de ani de zile, terenuri în cartierul Tineretului tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Ei au posibilitatea să își construiască case pe ele, iar la finalizarea lucrărilor, pot solicita să cumpere terenul de la primărie.

În anul 2004, un tânăr a primit dreptul de folosință asupra unui teren de 338 mp pe strada Aleea Michelangelo. A ridicat fundația, dar nu a reușit să continue construcția casei. Din acest motiv, a transmis primăriei că dorește să renunțe la dreptul de folosință gratuită. „Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Sibiu ne aduce la cunoștiință că dorește să renunțe la dreptul de folosință gratuită atribuit în favoarea sa, deoarece se află în imposibilitatea realizării construcției”, se arată în raportul de specialitate.

Primăria a acceptat retragerea dreptului de folosință gratuită, însă doar după eliberarea terenului de fundația edificată pe acesta în baza autorizației de construire eliberată în anul 2006. Sibianul a eliberat terenul și a efectuat integral plata taxei aferentă, iar acum urmează să fie redat municipalității. Consilierii locali vor aproba o hotărâre în acest sens în ședința ordinară de la finalul lunii noiembrie.