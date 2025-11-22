veste bună pentru elevii de la css sibiu: se vor antrena pe stadion 

Clubul Sportiv Școlar (CSS) și Municipiul Sibiu vor încheia un protocol astfel încât zeci de elevi ai clubului să se poată antrena gratuit pe stadion.

Clubul Sportiv Școlar Sibiu, club de drept public destinat exclusiv elevilor, parte din rețeaua Ministerului Educației, a transmis o adresă Primăriei prin care solicită accesul gratuit la pista de atletism de la Stadionul Municipal, a unui număr de aproximativ 60 de elevi ai clubului, pentru desfășurarea antrenamentelor.

Copiii de la secțiile handbal, baschet și patinaj vor putea face pregătirea fizică generală gratuit pe pista de atletism, în urma aprobării unui proiect de hotărâre de către consilierii locali.

Elevii vor avea acces la stadion de două ori pe săptămână, câte două ore, fără a perturba activitatea specifică desfășurată în cadrul arenei.