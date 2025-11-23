atenție, șoferi: ninge pe mai multe drumuri din județul sibiu / video

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență. În mai multe zone din județul Sibiu ninge, astfel că drumurile pot deveni alunecoase.
În mai multe zone din Sibiu se înregistrează lapoviță și ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase.
Reprezentanții IPJ îi roagă pe șoferi să se asigure că au anvelope de iarnă montate și să adapteze viteza la condițiile din trafic.
Echipajele de poliție sunt prezente în teren pentru a sprijini siguranța rutieră și pentru a se asigura că circulația se desfășoară în condiții optime pe timpul fenomenelor meteo:
- Măriți distanța de siguranță
- Evitați manevrele bruște
- Conduceți responsabil
- Circulă cu prudență pentru a ajunge în siguranță la destinație!
