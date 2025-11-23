coridoarele verzi din tineretului și vasile aaron: costurile scad cu 10,8 milioane lei

Primăria are în plan să realizeze două coridoare verzi în cartierele Tineretului și Vasile Aaron din Sibiu. Costurile pentru aceste două proiecte au fost deja aprobate în luna iulie dar, după realizarea proiectului tehnic și analizarea în detaliu a soluțiilor propuse, valoarea indicatorilor tehnico-economici s-a diminuat considerabil.

Municipalitatea vrea să aducă natura mai aproape de oameni astfel că va crea coridoare urbane, în cartierele Tineretului și Vasile Aaron, dotate cu spații pentru sport, joacă și relaxare, prietenoase cu mediul. Costurile pentru aceste proiecte de mare anvergură au fost aprobate de consilierii locali în luna iulie, investiția fiind estimată la peste 65 milioane de lei.

Coridoarele verzi costă mai puțin

În etapa proiectului tehnic, soluțiile propuse au fost analizate în detaliu, iar în corelare cu prevederile ghidului solicitantului privind cheltuielile eligibile, valoarea indicatorilor tehnico-economici a fost diminuată față de cea aprobată în etapa de Studiu de Fezabilitate, de la 65.978.231,81 lei cu TVA la 55.162.264,28 lei cu TVA. Pentru asigurarea unei părți din finanțarea necesară, proiectul coridoarelor va fi depus pentru finanțare nerambursabilă în Programul Regiunea Centru 2021-2027.

Consilierii locali vor vota, în ședința din luna noiembrie, un proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici.

Coridorul verde din cartierul Tineretului se va realiza în zona pârâului Rossbach prin următoarele lucrări și dotări:

Se vor amenaja 25.309 metri pătrați de spații verzi;

Plantare cu plante perene autohtone, lucrări de înierbare, plantare arbori și arbuști adaptați la condițiile pedoclimatice: 324 exemplare de arbori foioși din 9 specii, 687 arbori foioși din 6 specii, 5.414 subarbuști din 3 specii;

Amenajarea unei zone sportive cu echipamente de workout; amenajarea unui joc de șah cu piese supradimensionate, realizate din oțel; amenajarea a 3 terenuri de tenis de masă; amenajarea a 2 locuri de joacă în suprafață de 459 mp; amenajarea a 4 platforme suspendate din lemn amplasate adiacent albiei pârâului Rossbach pentru relaxare și observarea naturii; amenajarea a 3 mini-zone de picnic; amenajarea unei zone împrejmuite pentru activități cu animale de companie; amenajarea a 3 pasarele pietonale suspendate metalice și a 2.828,7 mp de alei pietonale din materiale permeabile naturale;

Asigurarea de dotări specifice: 3 cișmele cu apă potabilă, sistem de iluminat compus din 68 stâlpi și bolarzi cu corpuri LED și control adaptiv, sisteme de supraveghere, puncte de acces Wi-Fi și alte dotări de tipul: rastel biciclete, bănci, coșuri gunoi, mese și scaune pentru picnic, panouri direcționale și informative.

Coridorul verde din cartierul V. Aaron va fi amenajat în zona străzii Muncel, de-a lungul Văii Săpunului, și va presupune următoarele: