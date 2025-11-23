două anexe din curtea grădiniței „căsuța poveștilor” se demolează: se construiește un loc de joacă

Un loc de joacă se va amenaja în curtea Grădiniței cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” din municipiul Sibiu. Dar, înainte de construcție, este nevoie să fie demolate două anexe degradate.
Consilierii locali vor vota un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Demolare construcții anexă, cu amenajarea zonei respective și realizare împrejmuire parțială cu gard” la Grădinița „Căsuța Poveștilor”.
În prezent, în curtea grădiniței se regăsesc două construcții anexe, ambele prezentând o stare avansată de uzură și de gradare. Dată fiind starea acestora, se recomandă demolarea lor.
În locul anexelor va fi amenajat un loc de joacă pentru copii, împrejmuit parțial pentru delimitarea proprietății.
Lucrările ar urma să coste 550.549,85 lei cu TVA din care C+M (construcții și montaj), 344.737,82 lei.
