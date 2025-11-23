fc hermannstadt e pentru noua lege a sportului. și csu sibiu și csc șelimbăr agreează schimbările

Echipele sibiene nu ar avea de suferit dacă modificările Ligii Sportului votate recent de Camera Deputaților vor fi aprobate. Conform noilor reglementări, echipele vor fi obligate să joace în competițiile interne cu minim 40% jucători români.

Camera Deputaților a adoptat modificarea Legii Sportului, prin care echipele vor fi obligate să folosească în permanență în competițiile interne oficiale minimum 40% sportivi români. Conform modificărilor, legea se va aplica începând cu sezonul competițional 2026/2027. Pentru a intra în vigoare, legea trebuie promulgată de președintele Nicușor Dan, însă discuțiile sunt că ea contravine legilor europene.

FC Hermannstadt este una din echipele care folosește cei mai mulți jucători români în Superliga, fapt care îi va aduce un bonus consistent de la Federație pentru sezonul precedent. Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu spune că măsura cu 40% români pe teren la orice meci ar fi una benefică pentru tot sportul românesc.

”Eu zic că e o modificare benefică. De-a lungul timpului, la Licența A și la Licența Pro s-a tot discutat de numărul străinilor foarte mare din campionatul nostru. Nu e o problemă asta, dar de multe ori aceștia nu sunt poate calitativ așa cum ar trebui să fie. Să ne uităm un pic în urmă, în momentul în care veneau jucători străini, ei veneau cu un plus de valoare, adică era clar că veneau să ridice nivelul echipei respective. Cred că este o decizie bună, noi oricum am folosit în general mai mulți români decât multe alte echipe. Acum, câteodată, nu poți să te atingi de jucători români care poate sunt prea scumpi și atunci normal că cluburile se orientează spre jucătorii străini. Eu zic că e benefic dacă se va vota această lege” a anunțat antrenorul lui FC Hermannstadt.

CSC Șelimbăr: ”Noi tindem să aducem români, în special sibieni”

Eventuala modificare a Legii Sportului nu ar avea vreun impact nici la CSC 1599 Șelimbăr, echipă care activează în Liga 2.

„Sub nicio formă nu ne afectează modificarea Legii Sportului, noi ne dorim cât mai mulți jucători români și cât mai mulți sibieni. Străini mai mult am adus sub formă de împrumut de la Hermannstadt. Clubul nostru își dorește cât mai mulți români și care să fie din zona Sibiului. Noi, în echipa de bază avem doar doi străini, pe Baba și Wiktorski, sporadic mai apare Ntim. Ca strategie, noi tindem să aducem numai români, dacă se poate să fie doar sibieni. Dacă e să vină un străin, el trebuie să aducă un plus la echipă” a spus Ioan Luca, directorul sportiv al clubului CSC 1599 Șelimbăr.

CSU Sibiu: ”Echipa noastră evoluează deja cu minim 2 români pe teren”

Nici la echipa masculină de baschet CSU Sibiu, noua lege nu ar aduce vreo schimbare. Federația Română de Baschet a impus din acest sezon regula cu minim doi autohtoni pe teren.

”Modificarea recentă a Legii Sportului și includerea în aceasta a Ordinului Novak nu afectează activitatea clubului nostru. Conform Regulamentului LNBM impus de Federația Română de Baschet, echipa noastră evoluează deja cu minimum doi jucători români pe teren, ceea ce reprezintă 40% din efectiv. Prin urmare, respectăm deja cerințele prevăzute” a punctat Andu Hanea, directorul CSU Sibiu.