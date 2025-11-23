în dizgrație la actuala echipă, dorit înapoi la fc hermannstadt: ”ne-am bucura să se întoarcă” / video

După ce a jucat puțin în prima parte a sezonului la U Cluj, mijlocașul Alessandro Murgia ia în calcul să părăsească ”șepcile roșii” în iarnă. FC Hermannstadt l-ar primi înapoi pe italian cu brațele deschise.

După doi ani în care a impresionat la Sibiu, Alessandro Murgia a optat în vara trecută să meargă la U Cluj. A strâns doar 10 meciuri în actualul sezon de Superliga și 500 de minute de pe teren, mult prea puțin pentru ca italianul să fie mulțumit, fapt care a dus la un conflict cu fostul său antrenor, Ioan Ovidiu Sabău.

https://youtu.be/i8MUfnqXZhA?t=399

În cazul în care Murgia va decide să plece în iarnă de la U Cluj, FC Hermannstadt l-ar aștepta înapoi cu brațele deschise, însă nu s-a discutat nimic în acest sens.

”Nu s-a discutat nimic, Alessandro e la U Cluj și avut poate ceva probleme când era Neluțu Sabău. Acum a venit un antrenor nou, Alessandro cred că se înțelege bine cu el, Cristiano Bergodi e tot italian. Normal că m-aș bucura dacă ar exista o mică șansă ca el să se întoarcă. Dar, nu luăm în calcul, pentru că nu are rost să discutăm acum, e prea devreme” a spus antrenorul Marius Măldărășanu într-o conferință de presă susținută duminică, la Sibiu. Murgia nu a fost în lotul clujenilor nici sâmbătă, când ”U” a câștigat la Arad, cu UTA.

Foto: FC Hermannstadt

Tehnicianul sibienilor așteaptă însă întăriri în lot, în perioada de transferuri din iarnă. „Am spus-o mereu, indiferent că se încheie o perioadă de transferuri, jucători care pot apărea și pe care îi considerăm util și care pot ajuta echipa sunt bineveniți. Dar nu, nu s-a discutat nimic pe tema asta. E clar că avem nevoie de jucători, suntem și în situația în care trebuie să îmbunătățim un pic lotul, dar nu am discutat deocamdată nimic” a mai afirmat tehnicianul sibienilor.

FC Hermannstadt este penultima în Superliga, cu doar 11 puncte din 16 meciuri. Sibienii nu au câștigat în ultimele 6 etape, iar luni vor juca la Clinceni cu Metaloglobus, ultima clasată.