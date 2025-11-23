inundație pe valea oltului la câineni: apă pe carosabil și în curtea unei firme / video

O bandă de circulație și curtea unei firme au fost afectate, sâmbătă seara, în urma unei inundații pe Valea Oltului în zona localității Câineni.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

În urma ploilor de sâmbătă, drumul național și curtea unui operator economic din Câineni, punctul Balta Verde, au fost inundate. „Pompierii militari vâlceni au fost solicitați în data de 22 noiembrie, în jurul orei 23:28, pentru evacuarea apei de pe carosabil, pe DN7, în localitatea Câineni, punctul Balta Verde. S-au deplasat, progresiv, forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu 4 autospeciale de intervenție, 3 motopompe remorcabile și 4 motopompe transportabile”, informează reprezentanții ISU Vâlcea.

Carosabilul a fost inundat pe o suprafață de aproximativ 70 de mp, adâncimea apei fiind de 30-40 de cm. A fost inundată o singură bandă. În curtea operatorului economic inundația a fost pe o suprafata de circa 100 de mp.

După aproximativ 3 ore de intervenție, apa a fost evacuată. Nu au fost victime.