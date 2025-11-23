kira, noua vedetă a centrului chinologic din sibiu: e antrenată să detecteze stupefiantele

Centrul Chinologic din Sibiu este locul unde zeci de câini sunt antrenați să devină polițiști. De aici vine și Kira, care e specializată în detectarea stupefiantelor.

Kira a fost prezentată oamenilor printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Kira, câine specializat la Centrul Chinologic Sibiu vă transmite salutări! Indiferent dacă plecați la munte, vizitați târgurile de Crăciun sau vă bucurați de un weekend liniștit acasă, Kira este alături de echipajele MAI pentru a contribui la siguranța dumneavoastră.

Antrenată în detectarea stupefiantelor, Kira sprijină zilnic misiunile dedicate protecției comunității”, se arată într-o postare pe Facebook.