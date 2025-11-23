klaus iohannis nu scapă de anaf: șeful instituției anunță că va continua demersurile pentru recuperarea banilor

Șeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituția va continua demersurile pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul președinte Klaus Iohannis, după ce instanța a respins instituirea sechestrului. 

Fostul președinte Klaus Iohannis nu scapă așa ușor de ANAF, asta deși Tribunalul Sibiu a respins instituirea sechestrului. Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat că instituția va proceda la fel ca în toate celelalte cazuri, adică va solicita instituirea de măsuri asiguratorii pentru recuperarea sumelor de bani, potrivit News.ro. 

Nica a precizat că reprezentanții ANAF nu au fost „uimiți” de decizia Tribunalului, dar nici nu se așteptau ca instanța să respingă instituirea acestor măsuri. „Noi nu o să facem nimic altceva decât o să așteptăm motivarea instanței şi apoi o să facem în continuare demersurile legale pentru a recupera sumele care se cuvin ANAF”, a subliniat Nica, sâmbătă seara, la Antena 3. 

Întrebat dacă aceste demersuri implică şi o cerere de strămutare a procesului de la Sibiu, şeful ANAF a răspuns: „Nu vreau să comentez aceste lucruri, deoarece fac parte din strategia colegilor mei pentru a acţiona în vederea recuperării sumelor. La momentul potrivit o să anunţăm orice demers pe care îl facem. Dar în această etapă nu aş dori să comentez hotărârile instanţei”.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  (ANAF) anunţa, joi, că a înregistrat, în numele statului român, la Tribunalul Sibiu, o acţiune prin care solicită ca fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie obligat să achite despăgubirile pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Fiscul a mai cerut instanţei instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestuia şi a familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, în condiţiile în care pârâţii au refuzat să plătească de bunăvoie. „Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, se arăta într-un comunicat de presă al ANAF.

Potrivit sursei citate, având în vedere că ”pârâţii au refuzat plata voluntară”, în cadrul acţiunii s-a solicitat instanţei şi ”instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului”.

Cererea de instituire a sechestrului a fost însă respinsă de Tribunalul Sibiu.

