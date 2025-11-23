măldărășanu nu vrea ca selimovic să fie dat afară: ”eu nu sunt de acord. asta e viața...” / video

Antrenorul principal al lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu nu este de acord cu decizia clubului sibian, care l-a exclus din lot pe luxemburghezul Vahid Selimovic.

Răbdarea conducerii clubului FC Hermannstadt în privința lui Vahid Selimovic a ajuns la final, iar luxemburgehzul a fost exclus din lot și se negociază rezilierea contractului. Selimovic este extrem de imprevizibil în defensivă, acolo unde mereu riscă un cartonaș roșu datorită intrărilor dure, cu sau fără minge.

”Am văzut și eu în ziar că se discută rezilierea cu Selimovic, noi așa am vorbit în club, stafful și cu conducerea, Nico ne-a transmis măsura asta. Eu unul nu sunt de acord, nici eu, nici staff-ul, neam spus părerea noastră, am argumentat că nu suntem într-o situație care să ne permită să renunțăm la un jucător bun. Asta este realitatea până la urmă, Vaha, cu greșelile de rigoare, este un fotbalist bun, fotbalistic, sezonul ăsta a greșit în meciul cu Miercurea Ciuc dar din punct de vedere disciplinar a fost prima lui greșeală. Credem că o amendă usturătoare era de ajuns și pe urmă, în decembrie, în funcție de cum decurg lucrurile, să se ia o decizie mai aspră. Dar asta este decizia conducerii, nu este a noastră, a staff-ului, ca el să se antreneze separat, pentru că sunt în discuții de a rezilia cu el și cu agentul lui. Este o decizie strict a conducerii acestui fapt. Lotul nu ne permite să renunțăm așa ușor la astfel de jucători, Stoica abia a revenit la antrenamnete normale, Karo nu e nici acum 100%, Bejan are și el o vârstă…” a punctat Marius Măldărășanu.

”Vrea să arate că este un viking”

Tehnicianul sibienilor spune că Selimovic răspunde atunci când este provocat, pentru că nu reușește să se tempereze, având porniri de viking.

”Am discutat și cu Vaha, normal că și pe el îl surprinde decizia clubului, pentru că până la urmă are contract cu echipa. Îl înțeleg să fie supărat, nu știu detalii vis-a-vis de această reziliere. Așa vorbind de el, este într-adevăr un jucător mai agresiv, însă în echipă, în afară de el, Ivanov și să spunem că și Albu, noi suferim la agresivitate. Dacă ne uităm în urmă, Selimovic într-adevăr a făcut acel fault sezonul trecut la Rapid, dar pe urmă s-a temperat, lucrurile s-au aranjat, a ajutat foarte mult echipa. Acum a venit acel gest din meciul cu Galați, a răspuns provocării, pentru că este mereu șicanat, probabil adversarul îl cunoaște și Vaha vrea să arate că este un viking și atunci răspunde, asta a făcut ca echipa sa să piardă puncte. Repet, este decizia conducerii, eu m-aș bucura dacă lucrurile s-ar alinia, pentru că până la urmă este profesionist. Trebuie să dea totul până la final, când se decide rezilierea” a mai spus Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt are un meci foarte important luni, 24 noimebrie, la Clinceni, cu Metaloglobus, joc pentru care Marius Măldărășanu nu are multe soluții în defensivă.