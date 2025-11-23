Ultimele două clasate în Superliga, Metaloglobus București și FC Hermannstadt se înfruntă luni, la Clinceni, de la ora 17.30.

Metaloglobus București, fosta echipă a lui Măldărășanu și FC Hermannstadt se înfruntă luni, 24 noiembrie, de la ora 17.30, la Clinceni, în meci din etapa a 17-a a Superligii.

Fără victorie în ultimele șase etape, sibienii se agață de meciul bun din etapa trecută cu FCSB, scor 3-3 și merg să câștige la Clinceni, pentru a face un pas spre evadarea din zona retrogradării.

FC Hermannstadt i-a recuperat pe Cătălin Căbuz și Ionuț Stoica, jucători care au evut probleme medicale în ultimele etape. În schimb, Kujabi este accidentat, Ivanov și Selimovic sunt suspendați.

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu speră ca terenul de la Clinceni să fie unul bun, care să nu pună probleme jucătorilor.

”Un meci în deplasare, întâlnim o echipă care încearcă să joace fotbal, în multe meciuri a arătat bine. Probabil și noi încercăm să jucăm fotbal, e același gen de abordare, jocul poate să arate frumos, însă ne gândim la cum e vremea, terenul și acolo sunt probleme în momentul în care se strică vremea, trebuie să ne adaptăm suprafeței de joc. Dar, indiferent cum va fi, este clar că trebuie să ne întoarcem cu trei puncte foarte importante, mai ales pentru a ne agăța de pluton, așa ca distanța să nu se mărească între noi și echipele de sus” a susținut Marius Măldărășanu, într-o conferință de presă desfășurată duminică, la Sibiu. Tehnicianul a antrenat în Liga 2 pe Metaloblobus, în perioada 2019-2020, după care a venit la Sibiu.

”Nu îmi doresc să mă bucur de înjumătățirea punctelor”

Măldărășanu le cere jucătorilor săi să dea dovadă de atitudine în disputa de luni, de la Clincei, indiferent de rezultatul de pe tabelă de pe parcursul jocului.

”Un meci dificil, un meci cu presiunea punctelor, trebuie să adunăm cât mai multe puncte. Mai sunt meciuri din acest sezon regular și chiar nu îmi doresc să ne bucurăm de înjumătățirea punctelor, ci vreau să adunăm cât mai multe puncte, pentru că o putem face. Ne-a lipsit șansa în multe meciuri și cred că lucrurile astea se întorc în sport, am văzut și meciul cu FCSB, când am avut și noi șansa să marcăm trei goluri, în alte meciuri am ratat foarte mult, dar totodată și neșansa ca la golul trei al lor mingea dintr-o deviere să sară la Politic, noi aveam patru jucători în preajma lui Bejan și mingea sare la ei. Cred că băieții au mai mult entuziasm după acest meci și, bineînțeles, este clar că avem nevoie de atitudine la nivel mare pentru a face față oricărei momente de joc, indiferent de cum va decurge scorul” a mai spus Marius Măldărășanu.