primii fulgi de nea au căzut în sibiu: ninge și la păltiniș / video, foto

Primii fulgi de nea au căzut, duminică seara, în municipiul Sibiu. La munte, zăpada s-a așternut pe pământ, iar peisajul este superb.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

După un weekend mohorât și, pe alocuri, ploios, primii fulgi de nea au căzut, duminică seara, peste Sibiu.

Meteorologii au anunțat că în Transilvania vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar izolat vor fi depuneri de polei.

În zonă montană, potrivit ANM, vor predomina ninsorile și se va depune un strat de zăpadă, în special pe creste. La Păltiniș ninge de câteva ore, iar pământul a fost acoperit de zăpadă.