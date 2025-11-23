sibianca anastasia băcilă a făcut furori la un concurs în germania: de 3 ori pe primul loc!

Patinatorii sibieni au reușit rezultate bune pentru CS Societatea de Patinaj Sibiu la „Markus Eicher Gedächtnis Cup 2025” de la Inzell, Germania.

Tinerii sportivi de la CS Societatea de Patinaj Sibiu pregătiți de profesoara Cristina Andrei au reprezentat cu brio România la cea de-a patra ediție a competiției internaționale de patinaj viteză „Internationaler Markus Eicher Gedächtnis Cup”, competiție desfășurată în perioada 22–23 noiembrie în renumita Max Aicher Arena din Inzell.

Sportivii sibieni Anastasia Elena Băcilă, Petru Ștefan Harabala, Hadasa Maria Stanciu și Mario David Barbu au concurat alături de peste 280 de concurenți din întregul continent, obținând rezultate valoroase și demonstrând progresul în probele lor.

Anastasia Băcilă a fost revelația competiției, fiind una dintre marile surprize ale competiției de la Inzell. Ea a câștigat toate cele trei probe la care a participat în categoria C2 Women, la 500 metri (timp 40.89 secunde), 1500 metri (timp 2.09,54 minute) și 1000 metri (timp 1:24,27 minute). Anastasia a fost prima și pe clasamentul general la categoria de vârstă.

Un alt reprezentant al Sibiului, Petru Ștefan Harabala, a avut o evoluție buna în categoria C2 Men. El a concurat la 500 metri (timp 43,23 secunde), 1500 metri (timp 2:18,06 minute) și 1000 metri (timp 1:27,83).

Sibianca Hadasa Maria Stanciu a reușit două recorduri personale și un loc 6 la general la categoria C 1 women. Ea a concurat la 500 metri (47,56 secunde), 1500 metri (2:35,55 minute) și 1000 metri (1:55,51 minute).

Cel mai tânăr dintre patinatorii sibieni, Mario David Barbu a suferit o căzătură în proba de 300 metri, care l-a scos din clasamentul podiumului la categoria D 2 men.

Cel mai tânăr dintre patinatorii sibieni, Mario David Barbu, a concurat în categoria D2 Men. Dacă la 300 metri nu a avut baftă și a căzut, la 700 metri s-a clasat pe locul 6 iar la 500 metri pe locul 5.

Astfel, delegația CS Societatea de Patinaj Sibiu condusă de antrenoarea Cristina Andrei a avut o prezență bună la ediția din acest an a competiției „Markus Eicher Gedächtnis Cup”.