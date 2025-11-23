sibiul are peste 500 de medici: „campioni” cu cele mai multe consultații, cei de la oftalmologie și neurologie

Județul Sibiu are peste 500 de medici specialiști în ambulatoriile de specialitate. Potrivit unei analize efectuate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, cele mai multe consultații s-au realizat la Oftalmologie, Neurologie și Psihiatrie.

Cei mai mulți medici, pe Psihiatrie, Medicină internă și Cardiologie

La finalul lunii septembrie 2025, în județul Sibiu asistența medicală din ambulatoriul de specialitate – specialități clinici era asigurată de 535 de medici specialiști.

Cei mai mulți medici specialiști lucrează pe specialitățile Psihiatrie (48), Medicină internă (38), Cardiologie (37), Chirurgie Generală (36), Obstetrică-ginecologie (31), Pediatrie (30), Neurologie (30), Oftalmologie (29) și Dermatovenerologie (24).

Pe specialitățile cardiologie pediatrică (1), gastroenterologie pediatrica (1), chirurgie orală și maxilofacială (2), chirurgie toracică (3) și radioterapie (3) sunt cei mai puțini medici în ambulatoriul de specialitate.

Cele mai multe consultații, la Oftalmologie și Neurologie

Pe secția de Oftalmologie au fost realizate cele mai mult consultații, și anume 25.924 doar în trimestrul 3 al anului 2025. Cererea a fost mare și pe secția Neurologie, unde au avut loc 24.834 de consultații în trimestrul al treilea al acestui an. Numărul a crescut față de primele două trimestre: 21.183 consultații în trimestrul I și 22.844 consultații în trimestrul II. Și pe specializarea Psihiatrie au fost multe consultații în trimestrul 3, respectiv 24.834.

Pe specializarea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice s-au făcut 23.955 consultații în trimestrul 3, iar pe specializarea cardiologie au fost efectuate 19.040 consultații. Sibienii au apelat și la dermatovenerologie, acolo unde s-au făcut 14.557 consultații în trimestrul 3.

Cele mai puține consultații s-au făcut la radioterapie (201), chirurgie toracică (110) și gastroenterologie pediatrică (140).

CAS vrea să crească numărul medicilor de familie din județ

La data de 30.09.2025, asistența medicală primară era asigurată de 247 de medici de familie care își desfășoară activitatea în 219 cabinete medicale, distribuția acestora în mediul urban și rural fiind: 179 medici în urban și 68 medici în rural. Pe listele medicilor de familie, în baza contractelor încheiate cu CAS Sibiu, sunt înscrise 342.925 de persoane.

„Pentru anul 2026, CAS Sibiu își propune ca în unitățile administrativ teritoriale din mediul rural și din unitățile administrativ teritoriale urbane cu număr mic de locuitori în care își desfășoară activitatea un singur medic de familie cu vârsta egală sau mai mare de 65 de ani, să crească numărul medicilor de familie care vor putea încheia contracte cu CAS Sibiu cu cel puțin 1 medic/UAT astfel încât pe de o parte, să prevenim posibile situații urmare cărora localitatea ar putea rămâne la un moment dat fără medic de familie iar pe de altă parte medicii tineri să aibă acces la sistemul de asigurări de sănătate”, se arată într-un document al CAS Sibiu ce va fi prezentat în ședința Colegiului Prefectural de săptămâna viitoare.

Localitățile din județ cu cei mai mulți medici de familie cu vârsta de peste 65 de ani sunt: Sibiu (24), Mediaș (14), Dumbrăveni (3), Șeica Mare, Miercurea Sibiului, Avrig și Agnita cu câte 2 medici. La nivel județean, ponderea medicilor de familie cu vârsta egală sau mai mare de 65 de ani în total medici cu liste proprii de înscriși este de 30%.

În prezent, comuna Ațel se află în situația de a nu avea niciun medic de familie.