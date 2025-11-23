trafic îngreunat între rășinari și păltiniș. se circulă în condiții de iarnă

Traficul este îngreunat, duminică seara, între Rășinari și Păltiniș, din cauza zăpezii. Se circulă în condiții de iarnă.

Iarna pune stăpânire pe zona montană a județului Sibiu. Ninge de ore bune la Păltiniș, astfel că drumul către stațiune este acoperit cu zăpadă.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu informează participanții la trafic faptul că la această oră, DJ 106A , Rășinari – Păltiniș , traficul este îngreunat din cauza ninsorii. În zonă acționează utilaje de deszăpezire pentru curățarea drumului.

Recomandările IPJ pentru a ajunge în siguranță la destinație sunt următoarele:

Informaţi-vă cu privire la condiţiile meteo din zonele în care urmează să vă deplasaţi şi echipaţi-vă maşina corespunzător.

Reamintim că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.

Vă sfătuim să adoptați o manieră prudentă de conducere şi să adaptați permanent viteza de rulare la condiţiile de drum şi de trafic.

Dacă partea carosabilă este umedă ori acoperită cu polei sau zăpadă, circulaţi cu o viteză care să permită oprirea în siguranţă, având în vedere că distanţa de frânare, în astfel de condiţii, este mult mai mare.

În situaţia în care vizibilitatea în oglinzile autovehiculului este redusă din cauza ploii/lapoviţei/ninsorii, folosirea luminilor de către toţi conducători auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurării la schimbarea direcţiei de mers.

Curăţaţi farurile şi blocurile de semnalizare şi folosiţi corespunzător instalaţia de ventilaţie – climatizare!

Pietonilor, IPJ le recomandă să-şi sporească atenţia, să nu circule pe partea carosabilă, mai ales după lăsarea întunericului şi în condiţii de vizibilitate redusă, și să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor.

În prezent, traficul rutier în județul Sibiu se desfășoară în condiții de iarnă, fără a se înregistra blocaje ale circulației.

Polițiștii sibieni monitorizează permanent starea părții carosabile și desfășoară activități specifice pentru prevenirea oricăror evenimente ce ar putea pune în pericol siguranța participanților la trafic.