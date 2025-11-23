trump acuză ucraina de „zero recunoștință” în timp ce planul de pace propus de sua e negociat la geneva

Donald Trump a lansat duminică un nou atac la adresa conducerii de la Kiev, acuzând Ucraina că ar arăta „zero recunoștință” pentru eforturile Statelor Unite de a pune capăt războiului, în timp ce secretarul său de stat, Marco Rubio, a sosit la Geneva pentru a continua discuțiile privind controversatul plan de pace elaborat la Washington.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, președintele american a criticat atât atitudinea Ucrainei, cât și, din nou, dependența Europei de energia rusească. „Liderii Ucrainei au arătat zero recunoștință pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol din Rusia”, a scris Trump, afirmând că a moștenit „un război care nu ar fi trebuit niciodată să existe, un război în care toți pierd, în special milioanele de oameni care au murit fără motiv”.

Marco Rubio a intervenit public pentru a apăra planul de pace în 28 de puncte, intens contestat atât la Washington, cât și în capitalele europene. Pe platforma X, șeful diplomației americane a subliniat că documentul „a fost redactat de Statele Unite” și reprezintă „un cadru solid” pentru negocierile în curs. Rubio a recunoscut că textul conține contribuții din partea Rusiei, dar și „aporturi anterioare și continue ale Ucrainei”.

Declarația sa a venit după ce mai mulți senatori americani au afirmat, în cadrul unei conferințe internaționale de securitate desfășurate în Canada, că Rubio le-ar fi spus într-o convorbire telefonică – în timp ce se îndrepta spre Geneva – că documentul nu reprezintă poziția oficială a administrației, ci „o listă de dorințe” formulată de Moscova. Postul american CBS a relatat reacțiile mai multor congresmeni, printre care Angus King, senator independent din Maine, care a acuzat planul că „recompensează agresiunea” și l-a comparat cu pactul de la München din 1938, acordul de conciliere a premierului britanic Neville Chamberlain cu Adolf Hitler.

Senatorul republican Mike Rounds, din Dakota de Sud, a declarat că, deși guvernul american intenționează să folosească documentul drept bază de negociere, textul „pare mai degrabă scris în rusă decât în engleză”. Opoziția senatorială se alătură criticilor dure venite din partea Europei și a Kievului, care reclamă faptul că nu au fost consultați și resping mai multe puncte considerate inacceptabile.

La Geneva, Rubio se întâlnește duminică cu reprezentanți ai Uniunii Europene, Germaniei, Franței, Regatului Unit, Italiei și Ucrainei, alături de trimisul special al lui Trump pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, și de secretarul Armatei, Dan Driscoll. Reuniunile au loc într-un climat tensionat, alimentat de suspiciunile privind adevărata origine a planului și de presiunile exercitate de Casa Albă.

Donald Trump a insistat sâmbătă că documentul în 28 de puncte nu reprezintă „o ofertă finală”, însă a oferit Ucrainei mai puțin de o săptămână pentru a-l accepta — un termen considerat nerealist de majoritatea partenerilor occidentali. Conflictul dintre poziția administrației Trump și îngrijorările aliaților marchează o nouă etapă a tensiunilor transatlantice legate de modul în care ar trebui tratată Rusia și gestionat viitorul Ucrainei.