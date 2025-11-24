acces mai ușor la serviciile dgaspc sibiu pentru copiii cu dizabilități din zona mediaș

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu anunță o schimbare importantă pentru familiile cu copii cu dizabilități din nordul județului.

Începând cu luna decembrie 2025, echipa Serviciului de Evaluare Complexă Copii va veni periodic la Mediaș, pentru a realiza evaluările necesare stabilirii gradului de handicap și elaborării planului individualizat de intervenție.

Măsura este gândită pentru a reduce distanțele pe care părinții trebuie să le parcurgă până în Sibiu, una dintre cele mai frecvente dificultăți raportate de familiile din zona Mediaș, Copșa Mică și din localitățile rurale din nordul județului. Evaluările se vor adresa copiilor deplasabili, iar programările se vor realiza ca și până acum, prin intermediul DGASPC Sibiu.

Pentru copiii nedeplasabili, echipa multidisciplinară va continua să se deplaseze la domiciliu, pe baza programărilor făcute în prealabil. Reprezentanții instituției subliniază că această procedură rămâne neschimbată și reprezintă o modalitate esențială de a asigura acces egal la servicii, indiferent de situația fiecărui copil.

Potrivit DGASPC Sibiu, prezența echipei de evaluare în teritoriu este un sprijin real pentru familiile pentru care distanța, lipsa transportului sau starea de sănătate a copilului reprezintă obstacole majore. Prin reducerea acestor bariere, instituția își propune să eficientizeze întregul proces de evaluare și să răspundă mai rapid nevoilor comunității.

Toate informațiile necesare: documente, pașii de urmat, procedurile și programările – sunt disponibile pe site-ul oficial al DGASPC Sibiu și la sediul Direcției de Asistență Socială Mediaș, instituție care sprijină constant derularea acestor servicii.

Reprezentanții DGASPC Sibiu transmit mulțumiri Direcției de Asistență Socială Mediaș pentru colaborarea continuă, precizând că parteneriatul dintre cele două instituții contribuie semnificativ la îmbunătățirea accesului la servicii pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora.

FOTO Jurnal FM