anul în care sibiul a avut cei mai mulți locuitori: care sunt cele mai aglomerate cartiere

Populația Sibiului este în continuă scădere. Orașul a avut cei mai mulți locuitori în anul 2016, iar de atunci a mai „pierdut” aproape 5.000 de oameni. În ceea ce privește cele mai aglomerate cartiere, Vasile Aaron este unul dintre ele.

Datele au fost incluse în Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Sibiu ce urmează să fie aprobat joi de consilierii locali.

Populația Sibiului, în scădere

De-a lungul timpului, odată cu dezvoltarea economică a municipiului Sibiu și extinderea acestuia, a crescut și populația. Datele din ultimii 150 de ani arată expansiunea orașului. La 1850, populația Sibiului era de doar 12.765 de locuitori. În 1900, populația a crescut la 21.465 locuitori. Sibiul a avut cei mai mulți locuitori în anul 2016.

Anul 1850: 12.765 locuitori

Anul 1900: 21.465 locuitori

Anul 2010: 169.177 locuitori

Anul 2011: 169.453 locuitori

Anul 2012: 169.554 locuitori

Anul 2013: 169.594 locuitori

Anul 2014: 169.776 locuitori

Anul 2015: 169.778 locuitori

Anul 2016: 169.982 locuitori

Anul 2017: 169.392 locuitori

Anul 2018: 169.261 locuitori

Anul 2019: 168.746 locuitori

Anul 2020: 168.275 locuitori

Anul 2021: 167.224 locuitori

Anul 2022: 165.739 locuitori

Anul 2024: 162.142 locuitori

Datele arată că, începând cu anul 2016, populația Sibiului a început să scadă.

Numărul nașterilor a fost și el în scădere. Dacă în 2019 se nășteau 4.198 de copii, numărul nou născuților, în 2024, a fost 2.961.

În ceea ce privește structura populației, sub aspect etnic, 88,96% dintre locuitorii orașului sunt români, 1,47% sunt maghiari și 1,06% sunt germani. În procentul de 8,51% rămas se regăsesc alte etnii. Cât despre componența populației Sibiului pe religii, 91% dintre locuitori sunt ortodocși, 2% sunt romano-catolici, 1,5% sunt greco-catolici, iar 1,1% sunt penticostali.

Cele mai aglomerate cartiere

Municipiul Sibiu este format din cartierele: Valea Aurie, Poplăcii, Tilișca, Ștrand, Turnișor, Zona Industrială Vest, Dumbrăvii, Hipodrom I, Hipodrom II, Hipodrom III, Vasile Aaron, Trei Stejari, Centru, Zona Industrială Est, Broscărie, Lazaret, Gară, Lupeni, Reșița 1, Reșița 2, Gușterița, Terezian, Țiglari, Tineretului, Marmeladă, Veterani și Viile Sibiului.

Cele mai aglomerate cartiere ale Sibiului sunt Hipodrom, Ștrand, Vasile Aaron și Valea Aurie. La polul opus se află Gușterița și Turnișor, potrivit datelor analizate de municipalitate. Densitatea populației municipiul Sibiu este de aproximativ 1.389 locuitori/km pătrat.

Câți sibieni au studii superioare

Datele arată că, în anul 2024, în muncipiul Sibiu trăiau 133.870 de locuitori cu vârsta de peste 10 ani. Dintre aceștia, 37.427 absolviseră învățământul superior, iar 30.739 avea diplomă de licență. De asemenea, Sibiul avea 7.664 de persoane absolvente de școală postliceală.

La polul opus, Sibiul avea, la ultima analiză, 1.373 de persoane fără nicio școală absolvită, iar 200 dintre acestea sunt persoane analfabete. De asemenea, 7.090 de persoane din Sibiu au doar școala primară absolvită, 19.262 doar gimnaziul, iar 61.054 au doar liceul.