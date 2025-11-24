aproape 39 de grade, în cea mai călduroasă zi din istoria sibiului: la polul opus, minus 31,8 grade

Cea mai călduroasă zi din istoria Sibiului a fost în anul 2012, pe când cea mai geroasă a fost în anul 1963. În vreme ce verile sunt tot mai sufocante, iernile sunt tot mai blânde în orașul de pe Cibin.

Verile sunt tot mai sufocante și călduroase, cu zile tropicale, în timp ce iernile sunt tot mai blânde, fără temperaturi extreme. Statisticile arată că temperaturile medii anuale ale aerului au fost în creștere. Dacă în anul 1954, în municipiul Sibiu, temperatura medie anuală a aerului era 8,9 grade Celsius, în anul 2024 aceasta a fost 12,1 grade Celsius.

Cea mai mare temperatură din istorie

Cea mai călduroasă zi din istoria recentă a Sibiului a fost înregistrată în august 2012. Tot acesta a fost și anul cu cele mai multe zile tropicale, potrivit datelor incluse în Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Sibiu ce urmează să fie aprobat joi de consilierii locali.

În anul 1954, spre exemplu, cea mai mare temperatură înregistrată a fost de 32,8 grade Celsius în luna august. În anul 1963, în luna iunie, s-a mai înregistrat o temperatură ridicată, respectiv 35,4 grade Celsius. O altă maximă s-a înregistrat apoi în luna iulie a anului 1987, când au fost 37,5 grade Celsius. Cel mai cald de când se fac măsurătorile în Sibiu și există date statistice a fost în august 2012, când temperatura aerului a fost de 38,9 grade Celsius. În anul 2024, cea mai mare temperatură înregistrată a fost în luna iulie, respectiv 36,6 grade Celsius.

În ceea ce privește anul cu cele mai multe zile tropicale, acesta a fost anul 2012: 58 de zile cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius. În anul 2000 au fost 35 de zile tropicale, iar în anii 2021 și 1987 au fost 31 de zile tropicale. În anul 2024 au fost 28 de zile tropicale.

Cea mai geroasă iarnă, în anul 1963

Iernile, în schimb, nu mai sunt așa geroase pe cum erau odată. Cea mai scăzută temperatură din istoria recentă a Sibiului a fost înregistrată într-o zi de ianuarie, în 1963, când au fost -31,8 grade Celsius. O altă temperatură extremă s-a înregistrat în ianuarie 1968, când s-a înregistrat temperatura de -28,2 grade Celsius. Și în ianuarie 1980 a fost o zi extrem de geroasă, când s-au înregistrat -27,4 grade Celsius.

În anul 2024, cea mai scăzută temperatură a fost de -12,5 grade Celsius, înregistrată în ianuarie.