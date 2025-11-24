backyard sărbătorește românește pe 30 noiembrie: brunch cu proțap, live-cooking, țambal și un mega party!

Backyard îi invită pe sibieni duminică, 30 noiembrie, la un brunch dedicat Zilei Naționale a României — un eveniment gândit ca preludiu al sărbătorii de 1 Decembrie, cu mâncare tradițională, live-cooking și muzică bună. Biletele costă 70 de lei și pot fi achiziționate de AICI.
Conceptul Romanian Brunch aduce împreună arome locale, preparate gătite pe loc și artiști care promit să transforme ziua într-o petrecere relaxată, „ca între prieteni”.
Accesul se face de la ora 13:00, iar mâncarea — inclusă în prețul biletului — va fi servită între 14:00–16:00.
Live-cooking, proțap, preparate tradiționale și artiști care încălzesc atmosfera
Evenimentul va avea atât zona de live-cooking, cât și momente muzicale special pregătite pentru acest brunch cu tematică românească. Atmosfera va fi completată de:
-
Pado & Belu,
-
Romulus Cipariu, la țambal,
-
DJ Szabo, care închide ziua cu un vibe modern, dar păstrând „aroma” autentică a evenimentului.
CITEȘTE ȘI: Delia concertează în Sibiu de Revelion 2026: Backyard promite un show uriaș la Redal Expo
Organizatorii spun că brunch-ul este modul Backyard de a celebra România:
„Pe 30 noiembrie, nu e doar un brunch: sărbătorim Ziua României în stilul Backyard. Brunch lung, cu suflet, miros de proțap, băuturi tradiționale și muzică faină. Ne adunăm să fim împreună, să râdem și să simțim gustul de acasă. Ne vedem acolo!”, transmit cei de la Backyard.
Un 1 Decembrie care începe mai devreme
Brunch-ul este conceput ca un eveniment de încălzire pentru sărbătoarea națională, într-un weekend în care sibienii au ocazia să se întâlnească, să socialieze și să intre în atmosferă înainte de 1 Decembrie.
Program și informații utile
-
Data: duminică, 30 noiembrie 2025
-
Ora deschiderii: 13:00
-
Servirea mâncării: 14:00–16:00
-
Locație: Backyard – The Home of Backyard
-
Bilete: 70 de lei și pot fi achiziționate de AICI
-
Rezervări: +40 743 272 597
Evenimentul este gândit ca un brunch lung, cu preparate tradiționale, muzică live și atmosferă de sărbătoare, dedicat celor care vor să intre în spiritul Zilei României într-o manieră relaxată și prietenoasă.
Ultima oră
- Povestea Luminiței Maria Nistoroaei Dejan: între vocile copiilor, puterea tradițiilor și drumul politic al unei artiste care schimbă comunități 19 minute ago
- Ultima strigare: profesorii și ONG-urile mai pot aplica la Științescu Sibiu doar câteva zile 34 de minute ago
- Programul complet al evenimentelor de 1 decembrie în județul Sibiu: fără paradă, dar cu ceremonii, depuneri de coroane și retragere cu torțe 50 de minute ago
- Ședință de urgență la Consiliul Județean: se rectifică bugetul ca să aibă bani de salarii o oră ago
- Backyard sărbătorește românește pe 30 noiembrie: brunch cu proțap, live-cooking, țambal și un mega party! 2 ore ago