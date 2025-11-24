cea mai lentă autostradă din românia: doar 6 la sută avans pe boița - cornetu, în timp ce margina - holdea sare de 44 la sută

Lucrările la autostrada A1 Sibiu – Nădlac au înregistrat progrese notabile în 2025, printre realizările importante numărându-se deschiderea integrală a lotului Pitești – Curtea de Argeș.

Anul viitor, autoritățile estimează atingerea unui alt reper semnificativ: finalizarea tronsonului Margina – Holdea, finanțat prin PNRR și cu termen limită august 2026.

Cea mai lentă secțiune a autostrăzii A1 din România rămâne tronsonul Boița – Cornetu, cu un avans fizic de doar 6,64%, evidențiind dificultățile întâmpinate de constructori pe acest sector dificil. În contrast, secțiunea Margina – Holdea a înregistrat cel mai rapid progres, depășind 44% stadiu fizic, ceea ce reflectă ritmul accelerat de execuție și presiunea pentru finalizarea tronsonului până la termenul limită impus de finanțarea PNRR. Această diferență de avans între secțiuni scoate în evidență provocările variate ale proiectului, de la condiții de teren și complexitatea lucrărilor până la obstacolele administrative și de mediu.

Conform Arenaconstruct.ro, avansul lucrărilor variază însă semnificativ între secțiuni. Autostrada Lugoj Deva a crescut de la 6,5% în ianuarie la 44% la începutul lunii noiembrie, în timp ce autostrada Sibiu – Pitești a avansat în medie cu 11 puncte procentuale. Pe toate sectoarele, utilajele sunt prezente în teren, fiind finalizate etapele preliminare de studii și proiectare.

Cea mai avansată secțiune a atins 80,18% fizic la început de noiembrie, iar cea mai lentă a ajuns la doar 6,64%. Circulația între Cornetu și Curtea de Argeș este estimată pentru 2027, iar între Boița și Cornetu în 2028, conform CNAIR.

Progrese pe secțiuni

Secțiunea 2, Boița – Cornetu (31,33 km): cel mai lent avans, de la 0,89% în ianuarie la 6,64% în noiembrie. Contractul, în valoare de 4,25 miliarde lei (fără TVA), este realizat de asocierea turcă Mapa-Cengiz și are termen de finalizare 2028. În teren sunt lucrări la cinci viaducte și tunelul Robești.

Secțiunea 3, Cornetu – Tigveni (37,4 km): lucrările au început în februarie 2025 și au ajuns la 9,82% în noiembrie, cu un avans lunar de 1,37%. Contractul este atribuit asocierii Webuild Spa – Tancrad SRL, valoarea fiind de peste 5,323 miliarde lei fără TVA.

Secțiunea 4, Tigveni – Curtea de Argeș (9,86 km): cea mai avansată secțiune, cu stadiu fizic de 80,18% față de 61% în ianuarie. Aceasta include tunelul Momaia de 1,35 km, 12 poduri și pasaje, lucrările fiind executate de Porr Construct SRL, valoarea contractului fiind 1,678 miliarde lei fără TVA. Termenul de finalizare este 2027.

Secțiunea Margina – Holdea: stadiul fizic a ajuns la 44% în noiembrie, după un început de an de 6,5%. Tronsonul este finanțat prin PNRR, iar termenul de finalizare este august 2026. Lucrările sunt realizate de asocierea Spediion UMB – Euro Asfalt, contractul având valoarea de 1,82 miliarde lei. Tunelul 1 pe sensul Lugoj–Deva a fost recent străpuns, după ce galeria opusă a fost finalizată în iulie, excavațiile continuând prin metoda austriacă.

Probleme și provocări

Un obstacol major pentru tronsonul Sibiu – Pitești îl reprezintă acordul de mediu. Lucrările suplimentare afectează zone protejate, inclusiv 13 hectare de pădure în Parcul Național Cozia. Proiectul urmează să fie declarat de importanță națională pentru a permite exproprieri, defrișări și scoaterea terenurilor din circuitul silvic. Traseul cuprinde 9 tuneluri, două ecoducte și numeroase poduri și viaducte, iar respectarea condițiilor de mediu impune măsuri stricte pentru faună, stabilizarea versanților și gestionarea apelor. Din acest motiv, progresul fizic pe aceste secțiuni rămâne redus, în medie 11,76%.

Fără adoptarea hotărârii propuse de Ministerul Transporturilor, este puțin probabil ca termenele de finalizare să fie respectate, iar România riscă să piardă fonduri europene alocate acestor investiții.

Pe ansamblu, între ianuarie și noiembrie 2025, cele patru tronsoane rămase au înregistrat un avans mediu de 18,13 puncte procentuale, cel mai mare de 38% și cel mai mic de 5,75%, indicând un ritm de lucru variabil în funcție de secțiune și provocările locale.