cine va lua titlul de miss și mister? bobocii de la drept din sibiu, promit surprize la bal: ,,nu voi trece neobservată”/ foto

Sibiul se pregătește pentru seara care va aduce magie, emoție și un strop de nebunie! Facultatea de Drept din Sibiu își întâmpină bobocii cu cel mai așteptat eveniment al anului universitar: Balul Bobocilor 2025, unde tema Disney promite să transforme fiecare moment într-o poveste de neuitat.

Evenimentul, organizat cu măiestrie de echipa coordonată de Paula Lăzăruț, studentă în anul III și președinta ELSA Sibiu, promite să fie o experiență de neuitat.

„Tema de anul acesta este Disney. Am selectat deja participanții – sunt 6 perechi. Balul va avea loc la Versailles, pe 4 decembrie. Biletul costă momentan 50 de lei, dar de mâine probabil va crește la 65 de lei. Vom avea și un invitat special care va întreține atmosfera” spune aceasta.

Ce studentă va primi coroana de Miss Balul Bobocilor?

Fetele aduc farmec, emoție și multă energie pe scenă.

Onișor Lavinia, cu zâmbetul și optimismul său molipsitor, a spus că vrea să transforme fiecare moment într-un vibe de neuitat:

„Consider că am o inimă bună și sunt o fire sinceră. Prietenoasă și mereu cu zâmbetul și energia care schimbă atmosfera. Îmbrățișez provocările cu curaj și entuziasm. Sensibilă, dar cu o putere care surprinde. Un vibe nebun și de neuitat.”

Ranjbar Rahmani Anita, 19 ani, aduce un amestec de pasiune, viteză și curaj:

„Sunt o combinație unică de energie și cultură, purtând cu mândrie două naționalități: română și iraniană. Trăiesc viața cu viteză, stil și pasiune. Motocicletele și mașinile sunt marile mele iubiri. Sunt curajoasă, determinată și mereu în mișcare. Sunt aici nu doar ca boboc, ci ca o persoană gata să lase o amprentă, să cunoască oameni noi și să trăiesc această experiență cu zâmbetul pe buze. Vă doresc o seară de neuitat!”

Nagy Andreea vede balul ca pe o provocare personală, un prilej de a-și depăși emoțiile:

„Sunt din Vâlcea și am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că nu este doar un eveniment, ci un moment în care vreau să-mi depășesc emoțiile, să mă bucur de experiențe noi și să las o versiune mai curajoasă a mea să iasă în față. Îmi place energia oamenilor și ideea că, pentru o seară, toți punem deoparte stresul și ne aducem aminte cât de frumos e începutul unui drum nou. Sunt aici pentru vibe, pentru amintiri și pentru mine.”

Maties Diana Monica, împreună cu partenerul ei Paul, pășește cu curiozitate și dorința de a se bucura de fiecare moment:

„Am 19 ani, studentă în anul 1 la Drept, iar anul acesta am bucuria de a păși pe scena Balului Bobocilor împreună cu partenerul meu Paul. Sunt curioasă și dornică să încerc lucruri noi, iar această experiență va fi, cu siguranță, o amintire de neuitat.”

Trăncău Andrada vede balul ca pe un spațiu unde își poate exprima personalitatea și străluci:

„Am 19 ani. Sunt o fire sociabilă și deschisă, ador să aud poveștile și perspectivele oamenilor! Consider că ideea de a fi înconjurată de o varietate de oameni m-a ajutat să îmi formez personalitatea și să depășesc mai ușor incertitudinile. Balul este ocazia perfectă de a crește, de a mă exprima și de a străluci în stilul meu.”

Ana aduce pe scenă pasiunea pentru dans și încrederea în propriile forțe:

„Am 19 ani și sunt studentă în anul I la Drept. Sunt o persoană ambițioasă, iar pasiunea mea pentru dans mă face să strălucesc de fiecare dată când pășesc pe scenă. Vă aduc energia mea, umorul meu și tot ceea ce sunt. Nu vin cu pretenții, ci cu încrederea că fiecare mișcare și fiecare zâmbet își vor spune povestea. În seara balului, nu voi trece neobservată.”

Băieții boboci: între curaj, muzică și aventură

Concurenții pentru titlul de ,,Mister Boboc” vin cu povești și personalități care promit să facă scena să strălucească.

Andrei Bucur, 19 ani, a explicat că participă pentru a trăi acum experiența pe care nu a avut-o în clasa a IX-a: „Am 19 ani și particip la Balul Bobocilor pentru că nu am avut ocazia să o fac în clasa a IX-a. Îmi doresc să mă bucur de atmosfera și oamenii pe care îi voi întâlni.”

Dediu Sebastian, venit din Galați, combină seriozitatea cu umorul, muzica și energia pozitivă:

„Sunt un băiat serios atunci când trebuie, dar și suficient de amuzant încât să aduc zâmbete în jurul meu. Oamenii spun că sunt de încredere, carismatic și că poți conta pe mine oricând. Îmi place să cânt atât cu vocea, cât și la instrumente și mă simt cel mai bine când sunt înconjurat de oameni și voie bună. Sunt deschis la experiențe noi, pregătit să învăț, să mă implic și să-mi fac prieteni. Sper ca atunci când veți auzi numele meu, să vă gândiți la o persoană pozitivă, pe care te poți baza și care rămâne ușor în amintire. Abia aștept să ne cunoaștem!”

Patrașcu Eduard-Daniel vede balul ca pe o provocare personală, o ocazie de a depăși limitele și de a aduce zâmbete celor din jur:

„Am pășit cu încredere în această provocare cu dorința de a-mi depăși limitele. Mereu am fost dornic de cunoștințe, de a experimenta lucruri noi și să învăț câte ceva din momentele trăite. Îmi place să aduc zâmbetul pe buze persoanelor din jur și să fiu o prezență plăcută pentru acestea. Sunt nerăbdător să fac parte din această poveste și să trec de această etapă a vieții studențești.”

Daniel Nicolae Muntean vede balul ca pe începutul unei aventuri pline de prietenie și descoperire:

„Pășesc cu emoție și entuziasm în lumea experiențelor studențești. Ambiția mă motivează să îmi depășesc limitele, iar deschiderea către nou îmi permite să transform fiecare provocare într-o oportunitate de creștere. Sunt sociabil, conectat cu oamenii din jur și dornic să creez amintiri și legături frumoase. Pentru mine, balul bobocilor nu este doar un eveniment, ci începutul unei călătorii pe care o voi parcurge cu determinare, eleganță și zâmbet.”

Prodea Octav combină amuzamentul cu ambiția și dragostea pentru sport:

„Am 19 ani și sunt student în anul 1 la Drept. Sunt prietenoasă, amuzantă și ambițioasă. În timpul liber îmi place să practic ciclism, schi și padel. Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că ador experiențele noi.”

Chiorean Paul vine cu dorința de a cunoaște oameni noi și de a se implica activ:

„Sunt un boboc gata să descopere tot ce înseamnă această etapă nouă. Vin cu mult entuziasm, dorință de a mă implica și de a-mi depăși limitele. Îmi place să cunosc oameni noi, să învăț din fiecare experiență și să las în urmă o impresie bună. Balul bobocilor nu este doar un eveniment, ci începutul unui capitol pe care vreau să-l trăiesc cu încredere, curiozitate și un zâmbet sincer.”