consiliul județean sibiu supune aprobării proiectul european: „construirea de punți între comunitățile rurale pentru o europă mai puternică”

În ședința ordinară a Consiliului Județean Sibiu va fi supus aprobării proiectul european „Construirea de punți între comunitățile rurale pentru o Europă mai puternică”, inițiativă finanțată integral de Comisia Europeană.

Prin acest proiect, județul Sibiu își consolidează rolul de hub pentru dezvoltarea rurală, promovând coeziunea comunităților, incluziunea socială și schimbul de bune practici între zonele rurale din România și parteneri europeni.

În ședința ordinară a Consiliului Județean Sibiu se va supune aprobării consilierilor județeni proiectului „Construirea de punți între comunitățile rurale pentru o Europă mai puternică”, depus spre finanțare în cadrul apelului CERV-2025-CITIZENS-TOWN-NT al Comisiei Europene.

Proiectul este coordonat de Mancomunidad de Municipios Alto Tajo (Spania) și reunește parteneri din Italia, Luxemburg, Irlanda, Spania și România: Per Esempio, Afrilanthropy, Provincia di Salerno, Redial Partnership, Asociația Susține, Elebo și Consiliul Județean Sibiu.

„Construirea de punți între comunitățile rurale pentru o Europă mai puternică” își propune să sprijine dezvoltarea comunităților rurale europene prin creșterea participării civice, consolidarea coeziunii sociale și încurajarea colaborării transnaționale. Inițiativa urmărește conectarea cetățenilor și a autorităților locale la procesele democratice europene și la oportunitățile oferite de tranziția digitală și verde.

Proiectul este aliniat strategiilor UE privind egalitatea de gen, transformarea digitală și dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale, promovând totodată incluziunea grupurilor vulnerabile: femei, tineri, migranți și minorități etnice.

Obiectivele principale ale proiectului vizează:

Creșterea participării civice prin dialog public, ateliere și activități comunitare

Schimbul de bune practici între comunități rurale din mai multe state europene

Promovarea incluziunii și diversității prin implicarea grupurilor subreprezentate

Dezvoltare rurală sustenabilă, prin promovarea antreprenoriatului responsabil, a digitalizării și a conștientizării climatice.

Consiliul Județean Sibiu va coordona Pachetul de Lucru nr. 6, componenta de implementare locală în România, transformând județul Sibiu într-un hub pentru dezvoltare rurală incluzivă. Activitățile prevăzute includ:

mobilizarea cetățenilor și a actorilor locali în procese de participare democratică

formarea competențelor digitale, civice și antreprenoriale

promovarea exemplelor de bună practică în dezvoltare rurală și antreprenoriat durabil

evenimente dedicate valorilor europene, identității locale și dialogului între cetățeni și instituțiile UE.

Bugetul total al proiectului este de 391.390 euro, iar valoarea aferentă Consiliului Județean Sibiu este de 47.060 euro. Finanțarea este asigurată integral prin grant al Comisiei Europene, fără obligație de cofinanțare din partea județului Sibiu.